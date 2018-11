El San Fernando, al asalto de Granada

El San Fernando no quiere romper el ritmo. Tras encajar una derrota en su feudo ante la Balona, después de nueve partidos consecutivos sin ser derrotado, los de José Pérez Herrera no quieren, ni por asomo, dar continuidad al comienzo de una racha negativa y, por ello, viajan a Granada con la clara intención de volver a encontrar la senda del triunfo.

Una vez pasada la semana y tras el análisis pertinente del porqué de la derrota ante el equipo linense, el cuerpo técnico del conjunto de La Isla se ha dado cuenta que el partido del pasado domingo fue el choque en el que más veces se llegó a la puerta contraria, en el que más ocasiones se crearon y en el que más posesión de balón se tuvo de todos los partidos disputados hasta el momento. Esos datos, una vez transmitidos a los jugadores, han dejado claro que solamente el infortunio no dejó opción a darle continuidad a la racha positiva.

Es el trabajo que han tenido los isleños esta lluviosa semana, recuperarse anímicamente de la derrota. El aspecto que presentaba el equipo en la sesión preparatoria de ayer, última antes del encuentro, evidenciaba el mismo ambiente que se viene registrando desde que comenzó la temporada, repleto de positivismo y de ilusión.

José Pérez Herrera tiene disponible a todo su plantel, una vez que el delantero Buba ha cumplido su partido de sanción. Lo sorprendente es que el técnico jerezano ha decidido que el jugador vea ampliado en una semana más el tiempo para regresar a una convocatoria, por lo que ayer se anunciaba que no entraba dentro de la lista de 18 jugadores que parten con rumbo a tierras granadinas a las seis de la madrugada.

JOSÉ PÉREZ HERRERA "Viajamos con mucha ilusión pero con desconfianza por el rival"

Esa será la novedad principal, porque la ausencia del ariete hace pensar que el once inicial que decida el entrenador del conjunto azulino no diferirá mucho del que presentó el pasado domingo, el cual se anuncia como once de gala del cuadro de San Fernando.

Y enfrente, el filial granadino. El equipo nazarí comenzó la temporada de manera fulgurante, pero parece que en las últimas jornadas ha ido perdiendo fuelle y ha bajado considerablemente su rendimiento, ese que le permitió estar en lo más alto de la tabla hace algunas jornadas.

Pero hay que tener en cuenta que el conjunto granadino ha estado soberbio contra los equipos de arriba, llegando a golear al Melilla en su feudo -le hizo encajar nada más y nada menos que cinco tantos-, y derrotando también al Cartagena y al Murcia. Pero en el debe del conjunto de la capital granadina se encuentra el dato de que no haya conseguido una victoria desde el pasado mes de septiembre y que en los últimos cinco partidos solamente haya logrado dos puntos gracias a sendos empates.

Aun así, un filial siempre es impredecible y, por ello, el partido que Recreativo y San Fernando disputarán hoy tiene visos de ser un gran encuentro entre dos equipos revelación, siempre complicados y humildes en su trabajo. Lo que sí está bien claro es que los isleños quieren volver a encontrar la senda de la victoria asaltando el reino de Granada.