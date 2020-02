El San Fernando, al asalto de Yecla

El reto. El entrenador del San Fernando CD, Alberto González, ha manifestado en la previa del partido que disputará el San Fernando ante el Yeclano en tierras murcianas, que ganar en el campo de La Constitución es todo un reto para un equipo como el isleño, acostumbrado a romper estadísticas y que se siente cómodo en estos menesteres.

Así afrontará el conjunto de La Isla el primer encuentro donde Alberto González se sentará en el banquillo en condición de foráneo, con la ilusión de romper la magnífica racha que atesora el cuadro de Yecla en la presente temporada y que le ha hecho, sin lugar a dudas, a ser el equipo revelación del grupo IV al encaramarse a los puestos altos de la tabla clasificatoria desde las primeras jornadas y siendo, hoy por hoy, un más que serio aspirante a terminar la temporada regular en esas privilegiadas posiciones que, no hace mucho tiempo, estaban otorgadas para los que visten de azul y blanco.

El San Fernando tiene un complicado compromiso ante el tercer clasificado en la tabla, pero que nadie dude que la expedición azulina, que partió esta mañana, a las once y media rumbo a tierras murcianas, viaja con las opciones intactas de conseguir una victoria que no solamente significarían los tres puntos, sino la posibilidad de restar, de la misma forma, tres puntos a un rival directo en las aspiraciones que se barajan esta campaña.

La semana, después de la mejora de imagen que ofreció el cuadro isleño ante el Murcia el pasado domingo en el Iberoamericano de Bahía Sur, ha sido bastante relajada. Alberto González ha comenzado a hacer hincapié a los suyos sobre lo que quiere de ellos y, principalmente, se ha tenido tiempo para cambiar la dinámica de la que se viene.

En el aspecto meramente deportivo, una agradable noticia para el técnico malagueño. Las molestias que han tenido durante dos jornadas apartado del equipo a Raúl Palma han remitido y el jugador chiclanero ha trabajado con normalidad, sin sobresaltos, con el resto de sus compañeros por lo que podrá ser de la partida inicial.

Sin duda alguna, la presencia del mediocentro defensivo otorga garantías al equipo y el entrenador de Torrox no dudará, en ningún momento, en que su participación sea desde el pitido inicial. Ahora el problema reviste en saber qué lugar se quedará vacante en el once inicial, situación que se baraja con los nombres de Sergio Toscano o Jorge García, aunque todo hace indicar que será el segundo el que deje su posición a Raúl Palma.

Alberto González | Técnico del San Fernando CD "Ganar en el campo del Yeclano es todo un reto y a mí me encantan estos retos"

Por lo demás, no parece que vaya a ver muchos cambios con respecto al once tipo y fijo que expone el San Fernando prácticamente desde que comenzó la temporada, aunque en el aire queda la duda de Ismael Gallar, quien realizó unos espléndidos 25 minutos cuando dio el relevo a Gabi Ramos.

En cuanto al Yeclano, cabe señalar que lleva 31 partidos consecutivos sin perder ante sus aficionados y que ha hecho de su estadio un verdadero fortín inexpugnable donde han caído todos sus rivales y solamente ha cedido cuatro puntos de dos empates. Lo demás han sido victorias para los murcianos, cuyos números ya no son una sorpresa momentánea, sino una realidad de un equipo fuerte y competitivo en casa, donde no da un balón por perdido y se muestra tremendamente resolutivo.

Es el reto que afrontará este domingo el San Fernando. Terminar con la racha del equipo de Yecla, el de dar un golpe de efecto en la mesa y el de confirmar que con la llegada del nuevo entrenador las cosas han cambiado.