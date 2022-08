El San Fernando alza el telón en La Isla

Ese es el panorama con el que se afrontará un encuentro en el que hasta tres bajas fueron confirmadas en el transcurso de la semana. Antonio Caballero, que también tiene sinos de ser determinante en el centro del campo, no ha podido trabajar con sus compañeros prácticamente en toda la pretemporada aunque ha superado su lesión y ya desde esta misma semana está cogiendo ritmo del equipo, no tardará en tener minutos de juego en las próximas jornadas. Idéntica situación es la de otro hombre llamado a ser importante en el centro del campo, Dani Molina, que se lesionó en el partido precisamente ante el Ceuta y que ha estado cerca de un mes con una rotura fibrilar que ya ha superado, se le espera para el choque que significará el primer desplazamiento del equipo la próxima semana. El que estará más tiempo en dique seco será Sergio Ayala, que también padece una lesión fibrilar en el gemelo y que, al menos, le quedan 15 días para terminar su recuperación. Estos tres hombres no podrán ser de la partida.

Aún así ha llegado sabia nueva y la afición azulina ya ha podido ver in situ de lo que puede ser capaz Rubén del Campo o Marcelo de cara al gol, o espera cómo funcionará el centro del campo con Cebeiro o Dani Molina (que no podrá ser de la partida por lesión), así como la defensa donde, presumiblemente, habrá tres novedades, la de los dos centrales, Farrando y José Carlos y la del lateral derecho donde Castro mantiene la duda de saber si jugará de inicio Lanchi o Antonio Marín. Parece que Luis Ruiz será el único que repita curso. En banda estará la máxima figura del equipo isleño, el hombre determinante. Biabiany cumplirá su tercera temporada de azulino, pero Javi Navarro se ha hecho dueño y señor, al menos durante la época estival, de la banda izquierda. Gabriel Martínez, en el que se tienen puestas muchas ilusiones, estará a la espera de su oportunidad.

Nacho Castro: "Arranca lo bonito y para lo que nos hemos preparado"

El entrenador del equipo azulino, Nacho Castro, señalaba en la previa del partido que "ya llega lo que esperábamos, lo bonito, la competición, para lo que nos hemos venido preparando en los últimos 45 días y lo cierto es que uno lo acoge con ilusión y con muchas ganas y eso es lo que percibo en los jugadores". "Será una competición complicada y difícil porque la Primera RFEF se ha convertido en una gran categoría casi profesional y eso la hace muy interesante, pero nosotros la afrontamos cómo el mayor de los retos. No me preocupa, que si me ocupa, el que haya tres jugadores con los que no pueda contar, porque hemos hecho una plantilla con soluciones en todos los puestos y tengo que agradecer que hayamos podido trabajar todos juntos prácticamente toda la pretemporada. Biabiany está en condiciones de jugar, no tenía muy buenas sensaciones en el último amistoso y decidimos no forzarlo, pero ha entrenado con normalidad y está disponible", indicaba el entrenador del equipo azulino.