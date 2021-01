San Fernando - Marino, un esperanzador regreso a la Liga

Se acabó el descanso. Pasaron las fiestas navideñas y casi un mes desde que el San Fernando cerrase el año 2020 con una gran victoria en tierras malagueñas ante el Marbella. Ya queda en el recuerdo los tres partidos consecutivos, Balona, Recre y Marbella, donde los de Jovan Stankovic remontaron el vuelo y consiguieron tres victorias consecutivas.

Ahora solamente queda centrarse en el partido que abrirá el 2021, ese que mide a un San Fernando en alza ante un Marino canario que ostenta la condición de colista del grupo, que quiere, en lo que resta de temporada regular, que recordemos que es la jornada que se disputa hoy más toda la segunda vuelta, remontar el vuelo y perder su condición de colista para buscar, de alguna forma la salvación de la categoría.

Por eso, precisamente, el partido que se disputará en la mañana de este domingo, al igual que todos los que se jugarán ante equipos canarios obligados por la federación, tiene una doble vertiente. Por un lado darle continuidad al triunfalismo de los resultados cosechados, y en segundo no despistarse ante un rival inferior, sobre el papel, y que llega a La Isla con mucho que ganar y muy poco que perder ya que un resultado positivo es inesperado para ellos ante, teóricamente, un rival superior, en presupuesto y en conjunto.

Jovan Stankovic (Entrenador del San Fernando) "El equipo ya tenía ganas de volver a competir"

Habrá que ver como se desenvuelve el equipo azulino en su vuelta a la competición, a La Liga, a los partidos oficiales. Aún así, de inicio, cabe señalar que, desde el seno del equipo azulino, se transmite cierto aire de desconfianza y, ello, se ha traducido en un empeño total de hacer las cosas bien, seguir sumando puntos y no desprenderse de los puestos de privilegio en la tabla clasificatoria ya que, cabe señalar, el objetivo principal pasa por terminar la primera fase de la competición entre los tres primeros clasificados, lo que te asegura el año que viene militar en el Primera División de la RFEF y además poder luchar por un hipotético ascenso.

El parón navideño ha servido al técnico serbio para recuperar, prácticamente, a todos sus efectivos y si los once que salten al terreno de juego ofrecen unas inmejorables garantías, no en vano todo hace pensar que el entrenador del cuadro azulino no variará mucho la alineación que le ha dado el triunfo en los últimos partidos, en el banquillo quedarán efectivos de muchos kilates, incluido el nuevo fichaje del conjunto de La Isla, el lateral izquierdo Varela, que formará, presumiblemente, parte de los hombres que se vistan de corto.

Ya se han recuperado Javi Fernández, de sus problemas en los aductores, Dopi, de su operación en el mentón, Omar Perdomo, de su intervención quirúrgica, y Biabiany, de su infección de Covid-19. Y los cuatro podrán ser de la partida, aunque todo indica que, en un principio, todos tendrán que comenzar el partido desde las gradas del Iberoamericano que, de nuevo, volverá a contar con la presencia de unos cuatrocientos aficionados en las gradas, esos que apoyarán al conjunto de La Isla para intentar conseguir el objetivo de sumar tres nuevos e importantes puntos.

En cuanto al Marino, equipo recién ascendido que lucha por un objetivo muy diferente, cabe señalar que tendrá, para el partido ante los isleños las bajas de Pablo y Javi Saavedra por sanción federativa, el primero por acumulación de amonestaciones y el segundo por la expulsión que sufrió en el partido ante Las Palmas Atlético que se saldó con un empate a cero goles. Igualmente no podrán ser de la partida Arencibia, que sufre una microrotura en el soleo y tiene la duda de Pedro Alemán, recién salido de una lesión y Borja Llarena, que ha pasado el Covid.

Todo está dispuesto para la vuelta a la competición, para la vuelta a La Liga , para abrir un año más en el estadio isleño, un año, el 2021 que se espera que sea, histórico, en la esperada vuelta a la normalidad.