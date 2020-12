El San Fernando juega en Marbella bajo la sombra del Covid-19

Parece que tiene un mal de ojos. El San Fernando no sale de una cuando se encuentra metida en otra y las noticias que comunicaban desde el club isleño indicaban la presencia de un infectado por Covid-19 en la plantilla y otro en el cuerpo técnico. Sin dar datos, el club isleño ha realizado a toda urgencia un test a cada uno de los jugadores y la totalidad del cuerpo técnico y finalmente no hay más contagiados, por lo que se desplazará hasta tierras malagueñas para afrontar el partido, a partir de las seis de la tarde, ante el Marbella.

Lógicamente, el club isleño no ha querido decir el nombre del jugador en cuestión, es más no ha dado ni a conocer la convocatoria para el partido, por lo que todos los componentes del plantel marcharán hasta tierras malagueñas y hasta ese momento, por descarte, no se podrá saber quién ha sido el infectado.

Lo que sí tiene claro el equipo isleño es que viaja con la mayor de las ilusiones, envuelto en un aura de optimismo después de haber sacado adelante los dos últimos y complicados envites ligueros, ante la Balona, el pasado sábado y el miércoles ante el Recreativo de Huelva. Por eso, el equipo de Jovan Stankovic viaja con todas las ganas del mundo de dar una nueva alegría, de cosechar tres puntos que le aúpen definitivamente a los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria y que recubran su confianza de una manera espectacular de cara al partido de Copa del Rey del próximo miércoles y el parón navideño.

Pero no será fácil. En un principio porque se mide a uno de los que en teoría es de los ‘gallitos’ del grupo. El Marbella está confeccionado para estar, junto a los isleños, en los puestos altos de la tabla, pero el comienzo de temporada de los de Aira ha sido, al igual que el de los azulinos, titubeante y eso lo han convertido en una doble amenaza. En un principio, tienen la necesidad obligatoria de vencer para no descolgarse, y en segundo lugar, necesitan cerrar el 2020 con una victoria ante los suyos, que volverán al campo después de levantarse las restricciones. Serán unos 400 espectadores los que animen al Marbella desde las gradas del Antonio Lorenzo Cuevas.

La alineación inicial, debido a desconocer qué jugador es el infectado, es un galimatías pero el técnico serbio, es de suponer, no variará mucho el once del que viene ofreciendo en los dos últimos encuentros, pero hay que insistir que todo dependerá del efectivo que no podrá ser alineado y que está en su domicilio en cuarentena. Por lo demás, las sabidas bajas de Omar Perdomo, que se recupera de su operación, y de Javi Fernández, que ultima su puesta a punto para, una vez que se vuelva del periodo vacacional, se integre de lleno en el grupo y pueda participar en la segunda fase de esta extraña y complicada temporada, donde se han suspendido tres de los cinco partidos que se tenían que celebrar este fin de semana.

El técnico serbio afirmaba en la previa del encuentro ante los marbellíes que “después de disputar dos partidos consecutivos ganados, el equipo está mucho más motivado y con muchas ganas de jugar el último partido del año y nuestro objetivo no es otro que la de ir a Marbella y dar una nueva alegría a la afición. Nos hemos recuperado de los momentos difíciles, pero iremos con toda la ilusión del mundo. Será un partido complicado porque el Marbella es un buen equipo, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro y buscar la victoria. Es el último esfuerzo de la Liga este año y tenemos que tener el objetivo de acabar el año en un gran nivel para afrontar la parte importante del campeonato. Tenemos que seguir en la línea que nos hemos marcado. Los jugadores están mejor por día que pasa. Antes del confinamiento después de Sanlúcar, estábamos a este nivel pero nos perjudicó mucho ese parón. Ahora hemos recuperado el nivel que teníamos hace algo más de un mes y por eso afrontamos el partido con mucho optimismo”, enfatizaba.