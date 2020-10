San Fernando y Cádiz B, un duelo de altura

Parece un dejavú, pero no lo es. Si el choque entre San Fernando y Cádiz B significó el último que disputaron los isleños como locales y los cadistas como visitantes el pasado curso (San Fernando, 2 - Cádiz B, 0), que fue cerrado una semana después, el destino ha querido que la vuelta al fútbol en La Isla sea señalada con un nuevo envite entre isleños y gaditanos. Han pasado la friolera de 238 días desde el último partido oficial disputado en San Fernando y el Iberoamericano abrirá sus puertas para acoger un derbi que, a priori, parece apasionante por varios aspectos.

En primer lugar porque se trata de un encuentro entre dos equipos cercanos, que lleva la vitola de derbi. En segundo porque será el primer partido de los azulinos ante sus aficionados, esos que poblarán las gradas del estadio isleño en un número no superior a 800, por lo que serán muchos los aficionados, de San Fernando y Cádiz, que no puedan presenciar el choque. Y el tercero porque los isleños necesitan la victoria para hacer bueno el empate cosechado el pasado domingo ante el Tamaraceite en Canarias y los amarillos buscarán dar continuidad a su buen debut, ese que saldó con una victoria ante Las Palmas Atlético en El Rosal y que lo ha colocado en lo más alto de la clasificación.

Por eso, el partido es apasionante e ilusionante. Por eso, los que tengan la fortuna de estar en el estadio azulino podrán gozar de un gran espectáculo deportivo. Y por eso, ambas escuadras esperan con impaciencia la hora del comienzo del choque.

Jovan Stankovic: "Queremos conseguir la primera victoria lo antes posible"

Por parte isleña, parece que serán pocos los cambios que el técnico Jovan Stankovic realice con respecto al equipo que debutó en competición oficial. Eso sí, los problemas continúan en las parcelas de los laterales, donde se acumulan las bajas.

El técnico serbio no podrá contar, por segunda semana consecutiva con el capitán Gabi Ramos, que ultima su puesta a punto y cuya recuperación, tras estar de baja prácticamente toda la pretemporada, es esperada.Igualmente no podrá ser de la partida el israelí Ben David. El lateral izquierdo, en su debut vio como se le mostraba una doble cartulina amarilla que acarrea un partido de suspensión. Stajic se ha incorporado al grupo esta semana y no parece probable que se pueda contar con su concurso.

Así, si todo indica que Biabiany continuará como lateral derecho, en el izquierdo existe la duda de si el central Amelibia se incorporará a la posición o se contará con el joven Manu Moreno, que ha disputado en ese lugar gran parte de la pretemporada.

Por lo demás, todo parece indicar que estarán los mismos, aunque Pepe Bernal puede 'robar' el puesto a Sandro Toscano.

Por su parte, el Cádiz B acude al campo en el que disputó como visitante su último partido oficial antes de que el confinamiento destrozara la pasada temporada. Los amarillos esperan correr mejor suerte que entonces porque perdieron y dieron una muy mala imagen.

El equipo de Juanma Pavón no tiene bajas para el choque en La Isla y el preparador, debido a la cercanía del derbi, se llevará a todos sus efectivos para decidir en el Iberoamericano los que se visten de corto.

Juanma Pavón: "Tienen jugadores de superior categoría, pero no nos achicaremos"

Las sensaciones fueron buenas en el estreno ante el filial de la UD Las Palmas (2-0) y la idea es mantener esa línea ante un adversario temible, con elementos para ser el mejor del gubgrupo. El Cádiz B pretende mostrar en San Fernando la calidad que esta campaña atesora su plantilla, un concepto que va acompañado del nivel competitivo durante el tiempo de juego. Hay un punto de madurez y clase en los amarillos con el que el club sueña para que sea un gran año en su segundo equipo. Debe demostrarlo ante un enemigo de primer nivel como es el conjunto azulino.

Todo está dispuesto para un derbi que parece un dejavú, pero no lo es, que rememorará el último partido del pasado curso y que será el primero del equipo isleño ante los suyos.