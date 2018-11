El San Fernando CD, a seguir soñando

El San Fernando de José Pérez Herrera no quiere que nadie le baje de la nube en la que se encuentra. Los isleños tienen toda la intención del mundo de dar continuidad a la tremenda racha que atesora y en la tarde de mañana (17:00 horas) intentarán deshacerse de una nueva presa, el Marbella.

Si echamos la vista atrás, antes de que el balón comenzase a rodar de manera oficial en la presente temporada, los objetivos propuestos para uno y otro equipo eran bien diferentes de los que padecen, y tienen, en la actualidad. Los marbellíes eran claros favoritos a ser un equipo en la pelea por estar entre los cuatro primeros clasificados. Y los isleños tenían sus miras únicamente, en ir sumando los puntos necesarios para restarlos de los 46 necesarios para salvar la categoría y hacer historia.

Pero el fútbol es caprichoso y diez jornadas después del comienzo del campeonato, los malagueños llegan a La Isla con el agua al cuello, a un sólo punto de la promoción de descenso, con un triste bagaje lejos de su estadio y con la necesidad imperiosa de retomar el vuelo perdido.

Por su parte, los isleños son la revelación del grupo IV de Segunda B, ya por delante del Talavera, están colocados en tercera posición en la tabla y llevan siete partidos consecutivos sin saber lo que es ser derrotados. Por ello, el partido que mañana disputarán San Fernando y Marbella dista mucho de lo que se esperaba al principio de temporada y, sin duda alguna, el favorito para la victoria es el conjunto que entrena José Pérez Herrera.

Hasta en el aspecto meramente deportivo los isleños están de enhorabuena. El quebradero de cabeza del entrenador azulino no pasa por hacer un once inicial, sino por los jugadores que se encuentran en un gran momento y tendrá que dejar fuera del once inicial. Eso indica que hombres como Pedro Ríos, Colo, Oca, Manu Ramírez, Juanje o Nano Cavilla entre otros, que ofrecen lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos semanales, se pueden quedar fuera del once que salte de inicio al terreno de juego.

El Marbella, por su parte, recupera para el choque a dos hombres importantes en su esquema de ataque. Añón y Montero volverán al once malagueño, de donde se cae únicamente Javi Moreno, con un problema en la tibia. Los marbellíes ven Bahía Sur como una tabla de salvación y, sin duda alguna, llegarán a La Isla con la clara intención de romper la racha de un equipo que vive en una nube de la que no se quiere bajar, ni por asomo.