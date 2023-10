SailGP 2024 | Diego Botín: "Se nos ha puesto la piel de gallina cuando hemos escuchado rugir al muro"

El piloto del F50 Victoria, Diego Botín, se ha mostrado muy satisfecho de la actuación del conjunto español de SailGP en la primera jornada de la cita de Cádiz, que ha finalizado en tercera posición y con el enorme valor que supone celebrar un triunfo ante su afición. Botín ha señalado en zona mixta que "para nosotros ha sido increíble poder haberle dado esa victoria a la afición. A nosotros se nos ha puesto la piel de gallina cuando hemos escuchado rugir al muro al cruzar la línea de llegada. Después hemos tenido dos pruebas en las que hemos estado peleando más en el paquete y hemos sacado un par de resultados que son puntos que se suman a la clasificación y que nos dan opciones de entrar mañana en la final".

De hecho, gracias a esta buena actuación, el equipo nacional llega a la segunda jornada con opciones de poder disputar por primera vez la regata final en casa. "La sensación es increíble. Tener opciones de darle una final a la afición es todo a lo que aspirábamos antes de venir y lo que más queríamos. Todavía no ha pasado y puede pasar de todo mañana. Esto es SailGP. Todavía tenemos que hacer dos pruebas buenas para poder entrar en esa final. Tenemos que intentar aprender de los errores que hemos tenido hoy, que han sido un par de ellos, para que no pasen mañana, intentar hacer pruebas limpias y meternos en esa final", ha asegurado Botín.

Los grandes condicionantes de la jornada han sido el flojo viento del suroeste que ha soplado en la zona del paseo de Santa Bárbara y la configuración del campo de regatas, lo que ha dado un enorme valor a realizar una buena salida en cada una de las regatas. Ante esto, el piloto español ha reseñado que "si consigues liderar en la salida es muy difícil para los barcos de atrás poder pasarte porque los barcos, al ir mucho más rápidos que el viento, generan un desvente que hace muy difícil atravesar el desvente y llegar a los de delante".

Una de las acciones que ha condicionado el desarrollo de la jornada se ha dado en la segunda regata al recibir una penalización por no respetar el derecho de paso de Canadá en una de las puertas. Botín ha explicado sobre esta acción que "estábamos los dos aproximándonos a la puerta de barlovento. Estos barcos son difíciles de maniobrar y desde que decides una maniobra hasta que pasa, pasa bastante tiempo porque la gente tiene que cruzar el barco. De los canadienses, ninguno había cruzado el barco cuando llegaron a la puerta, por lo que pensamos que no iban a tomar esa puerta y que íbamos a estar libres, y, de repente, nos sorprendió porque vimos a todos cruzar el barco corriendo. Cuando nos vimos en esa situación, nuestro cerebro entró en modo de evitar el contacto, de no chocarnos porque hay grandes puntos de penalización para el evento y la temporada si nos chocamos. A partir de ahí, intentamos evitar el contacto y ya sabíamos que la penalización iba a venir después y la cogimos".

Por su parte, en la tercera regata, la tripulación española también tuvo un problema al perder un puesto frente a Dinamarca cuando ocupaba la segunda posición. Sobre esta acción, ha contado que "nos han adelantado los daneses porque en la segunda popa, aunque pareciera que estaba plano, había olas de fondo, que vienen de lejos y el agua se mueve. En una de esas hemos volado demasiado altos, se nos ha salido un timón, hemos perdido el control del barco y nos hemos aparcado, hemos dejado de volar. Luego, el software no ha ampliado bien cuando hemos llegado a una de las delimitaciones, por lo que nos ha pillado de sorpresa y nos hemos vuelto a caer. Esos dos errores son los que han hecho que los daneses nos hayan superado en esa popa".

Con todo, una de las cuestiones que más tuvo que cuidar el equipo español fue controlar la euforia por la temprana primera victoria. Ante esto, ha resaltado que "es algo importante y más en el evento de casa, en donde está toda la afición empujando y donde todos queremos dar todavía mas. Es el evento que más nos importa y eso hace que fácilmente esa euforia salga fuera. Es algo que intentamos controlar para mantener los niveles neutros y poder sacar nuestro 100%. También, cuando ganas una prueba delante de toda esa afición es muy fácil que te coma la adrenalina. Se nos has subido, eso seguro, pero la hemos sabido controlar para seguir hacia delante en el día".