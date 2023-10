SailGP 2023 | Diego Botín: "Ha sido el evento en el que mejor hemos competido"

El piloto del F50 Victoria español, Diego Botín, intentó sacarle el lado positivo a la actuación nacional en el gran premio de la SailGP que se ha celebrado este fin de semana en Cádiz a pesar de la decepción que ha supuesto quedarse fuera de la gran final cuando lo tenía en su mano. Botín se ha mostrado convencido de que "hemos hecho un gran evento en general" y que, incluso, el gaditano "ha sido el evento en el que mejor hemos competido de esta temporada hasta ahora".

"No se ha visto en los resultados, pero el equipo ha salido reforzado, con mucha más confianza. Hemos tenido muchas opciones de llegar a la final hasta el último momento a pesar de haber cometido un par de grandes errores, uno de ellos que nos ha dado puntos de penalidad que también han contribuido a no entrar en esa final y tenemos que pensar que es una temporada larga y lo que se trata es ser el equipo que más mejora a lo largo de esta temporada. Creo que estamos en esa línea. Estamos orgullosos de ello hasta ahora y tenemos que seguir trabajando para que así siga", ha señalado.

La última jornada comenzó condicionada por los cuatro puntos de penalización que sufrió el equipo español por el incidente que tuvo con Canadá en la segunda regata del sábado. Sobre si era justa o no la sanción, Botín ha asegurado que "es una regla de SailGP. Al final, para mí es muy difícil decir si las cosas son justas o no, pero es una regla que está escrita y que al final hemos quebrado. Es una penalización merecida. Pero sí que creo que es demasiado dura para poder tener carreras en las que todo sea más justo, que apuremos los límites y demás. Esa regla está hecha para que no haya choques porque son muy costosos. Creo que ha sido un choque muy pequeño para haber tenido tantos puntos de penalidad. Es algo que teníamos que haber evitado y es un error nuestro, por lo que es justo".

Sin embargo, la penalización no fue excusa de la eliminación española debido a la mala última regata, en la que quedó en última posición. Sobre ella, Botín ha explicado que en su arranque "ha cambiado totalmente el escenario de la salida. Veníamos saliendo muy bien y con las ideas muy claras cuando la salida estaba favorecida por la parte de abajo. Esta ha sido una salida favorecida por la parte de arriba. Estábamos bastante confiados con la estrategia que habíamos planteado, pero es un tipo de salida diferente en la que no se volaba y no hemos sabido leer bien que no iba a haber espacio por esa parte de arriba. Hemos llegado demasiado tarde y no había hueco para pasar. Hemos salido mal y a partir de ahí no hemos conseguido pasar barcos, lo que ha hecho que nos quedemos en la parte de atrás de la prueba".

Botín sí sacó una lectura positiva de la primera de las regatas de la jornada, que finalizó en cuarta posición y le permitió tener opciones de meterse en la final. El piloto español ha reseñado que esta manga "era una carrera mas larga que la segunda y daba más opciones de remontar. Hemos tomado buenas decisiones en el campo que nos han hecho pasar barcos y mantener vivas esas opciones de final. Ha sido brutal cómo ha vibrado el muro, cómo nos ha apoyado, la energía que nos ha dado y ha sido una pena no poder dar una final después de la ultima prueba".

Ahora, toca tiempo de análisis del trabajo realizado en el Gran Premio de España antes de viajar a Dubai en diciembre. De su actuación en Cádiz, Botín ha resaltado que saca "lecciones muy interesantes porque como equipo este es un evento que queríamos hacer bien. Obviamente, cuando lo quieres hacer bien la presión es más alta que nunca. Pasar por estos momentos con todo el grupo es superinteresante para que en el día de mañana, cuando tengamos estas situaciones de máxima presión, rindamos mejor. Hay muchas cosas que sacar de este evento, positivas y también fallos, que nos van a hacer crecer mucho".