Sabor a revancha en Villanueva

Un partido ante el Villanovense siempre es especial y mucho más desde la pasada temporada, porque fue el rival con el que el San Fernando comenzó el curso y quedó un triste recuerdo pues ese choque significó la pérdida del punto que se había logrado en el Iberoamericano de Bahía Sur por la alineación indebida del centrocampista Theo, lo que supuso caer derrotados por un tanteo definitivo de 0-3 para ocupar la posición de colista del grupo, losa que posteriormente pesó en demasía en el seno del cuadro entrenado por José Pérez Herrera.

Por este motivo, el partido entre extremeños e isleños posee cierto aire de revancha, de un intento de devolver la moneda de esa derrota en los despachos y de encontrar nuevamente el camino de la victoria, ese del que se apartó el cuadro de La Isla desde la primera jornada de competición, cuando se venció en tierras malagueñas.

Desde entonces, dos empates y una derrota ha sido el bagaje de los isleños en lo que llevamos de competición, por lo que hay ganas de encontrar de nuevo la senda que dé la tranquilidad, esa que solamente se consigue a base de victorias.

Los isleños están ya más cerca de volver a su campo, situación que quedará resuelta definitivamente la próxima semana en el partido ante el Badajoz, y eso hace que se incrementen las esperanzas de las huestes azulinas.

Una semana más, Pedro Ríos será baja para el choque. El jerezano no termina de ver la desaparición de sus problemas en el empeine y estará una jornada más en el dique seco. Sensible esa baja en las filas de los de La Isla, que no han podido sacar fruto de las participaciones del capitán desde la primera jornada de Liga, concretamente la única vez en la que se sumó un triunfo.

Junto a él no podrá ser de la partida el vasco Diego Simón, que cumplirá su segundo partido de sanción tras la expulsión que sufrió en el túnel de vestuarios hace ahora dos semanas. El encuentro ante el Villanovense será el último que deberá cumplir el lateral.

Pero puede haber más novedades en el equipo inicial. Según se ha podido ver en el transcurso de la semana y en el trabajo específico que ha realizado José Pérez Herrera, en tierras extremeñas podría producirse el debut de Colo como central. El jugador que vio a Gabi Ramos invadir su zona en el centro de la zaga el pasado domingo ante el Sanluqueño se ha enrabietado esta semana, por lo que su trabajo y esfuerzo pueden permitir su debut.

Colo ocupará la posición de Lolo Guerrero, quien por primera vez esta campaña podría ocupar plaza en el banquillo. Oca, tras cumplir su partido de castigo por la expulsión por las dos tarjetas amarillas que vio en Sevilla, recuperaría la titularidad.

Otra novedad podría radicar en la entrada en el equipo de Vera en detrimento de Jacobo. Pérez Herrera ha estado trabajando esta semana de manera especial con el cordobés, que tiene infinitas ganas de volver al once inicial.

También parece necesitado de un triunfo el equipo que hará las veces de local, el Villanovense. El conjunto extremeño solamente cuenta con dos puntos, producto de las dos igualadas a cero que ha cosechado desde que se inició el curso. Los verderones perdieron el primer partido ante el Badajoz, empataron a domicilio ante el Ibiza, volvieron a igualar en casa contra el Murcia y cayeron derrotados el pasado domingo en El Ejido.