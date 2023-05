El Rota anuncia la contratación de Pery como nuevo entrenador

El CD Rota, que se despide esta temporada de la Tercera Federación tras consumarse un descenso que regateó en las últimas campañas y que en esta ocasión se vio venir desde el principio, ha comenzado ya a planificar el próximo curso en la División de Honor Andaluza.

Para empezar, los rectores del club verderón han anunciado que Germán González no continuará como inquilino del banquillo, apostando por Pedro García, conocido en el mundo del fútbol como Pery, como entrenador en este nuevo ciclo que ahora comienza.

El técnico puertorrealeño presenta un curriculum que no pasa desapercibido después de casi dos décadas dirigiendo equipos, el ultimo el Cabecense en la campaña 2020-21. En tierras sevillanas no tuvo suerte y fue destituido antes de tiempo porque los resultados no acompañaron. Anteriormente, Pery trabajó también en el Recreativo Portuense y La Salle de Puerto Real, entidad en la que ha completado la mayor parte de su trayectoria deportiva.

Aunque el nuevo entrenador del Rota ha firmado hasta el 30 de junio de 2024, su continuidad dependerá lógicamente de la marcha del equipo.

Además de la llegada de un nuevo técnico, la entidad roteña también anunció recientemente la contratación de Miguel Ángel Rodríguez como director deportivo.