Riki Ojeda cae eliminado en la fase previa

La historia de 2017 se repitió ayer en la fase previa de Wimbledon 2018, pues el portuense Riki Ojeda volvió a ser eliminado a las primeras de cambio en la fase previa del torneo londinense cuando eran necesarias tres victorias en la misma para encontrar un hueco en el cuadro final. Si hace un año cayó a manos del taiwanés Ti Chen, en esta oportunidad su verdugo fue el estadounidense Bradley Klahn, de 27 años y 170 de un ranking mundial en el que llegó a estar el 63. Por su parte, el gaditano ocupa ahora el nº 198.

El californiano batió en dos sets (6-3 y 6-2) a un adversario para cuyo estilo de juego la hierba no es, ni mucho menos, la superficie más idónea. Ojeda no fue capaz de gozar de ningún punto para romper el servicio de Klahn durante los 52 minutos que duró el enfrentamiento. Con el suyo respondió algo mejor, pero no pudo evitar cederlo de manera decisiva en el sexto juego de la primera manga. En la segunda se mantuvo el equilibrio hasta el quinto juego.