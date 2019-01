Nadal barre a Tiafoe y avanza a semifinales

El español Rafael Nadal (2) frenó en seco al estadounidense Frances Tiafoe, quien llegó a la cita motivado tras sus meritorias victorias en las rondas previas, después de superarle por 6-3, 6-4 y 6-2, por lo que se enfrentará en semifinales al griego Stefanos Tsitsipas (14).

El mallorquín, quien superó su actuación de la edición pasada en la que cayó en cuartos de final, volvió a estar excelente al servicio, el cual no lo cedió durante todo el partido, así como efectivo al resto, después de conseguir romper, y con ello desestabilizar aún más al joven Tiafoe, en el primer tramo de cada uno de los tres parciales.

Tras su victoria frente al tenista de Maryland, el ex número uno logró su trigésima semifinal en competición 'major', así como su sexta en el Abierto de Australia, donde la última fue en la edición de 2017 donde cayó en la final frente a Federer.

Nadal continúa con la posibilidad intacta de convertirse en el primer jugador en la Era Open en alcanzar cada uno de los títulos Grand Slam por partida doble, pero para ello tendrá que superar en la siguiente ronda al griego Stefanos Tsitsipas, verdugo del suizo Roger Federer (2) y de su compatriota Roberto Bautista Agut (22).

"Rafa me ganó en Toronto pero, a pesar del marcador, me sentí muy cerca de él en todo momento y, sobre todo, salí de la pista conociendo mejor como juega él sobre dura", comentó esperanzado el próximo rival del español tras su pase a semifinales a pesar de que cayó en los dos enfrentamientos que mantuvieron por dos sets.

Nadal se mostró cauto y valoró, en la entrevista realizada sobre la pista tras la conclusión del partido, los resultados obtenidos por el jugador ateniense, tanto en la última temporada como en este principio de año.