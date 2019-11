Regreso del San Fernando a un Iberoamericano con el césped muy mejorado

Tras la doble visita a Córdoba y Cartagena respectivamente, saldada con un punto en tierras murcianas y una derrota en el Nuevo Arcángel, el San Fernando vuelve a disputar un encuentro de competición oficial ante sus aficionados. Los isleños tienen la firme intención de volver a encontrar el camino de la victoria y, de esta manera, no perder comba con los puestos de privilegio del grupo.

A pesar de que el mes de octubre no fue nada rentable para los azulinos, que cosecharon tres derrotas y una victoria, esto no ha impedido a los isleños continuar entre los cuatro primeros clasificados, zona en la que se quiere permanecer tras finalizar el encuentro ante el equipo de Talavera.

La novedad más significativa del partido será, igualmente, la vuelta de Tito García Sanjuán al banquillo azulino. El técnico cumplió el pasado domingo su cuarto partido de sanción y, además, sus problemas de salud le impidieron estar disponible desde hace tres semanas. Se espera que la vuelta al banquillo del entrenador maño coincida con la vuelta al sendero de la victoria del cuadro de San Fernando. Si al principio de la semana se dudó de su estancia en el banquillo, el propio técnico aseguró en la rueda de prensa previa al partido que estará en el banquillo a pie de campo.

En cuanto a la plantilla, cabe destacar que solamente un jugador del conjunto de La Isla no está disponible para el choque. Se trata de uno de los fijos en las alineaciones desde el comienzo de la temporada, un Lolo Guerrero que vio como ante el conjunto cartagenero se le mostraba la quinta cartulina amarilla, lo que significaba completar el primer ciclo de amonestaciones y por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción.

A pesar de que durante la semana ha habido varios sustos en el seno del equipo azulino, con problemas para Moisés García y Francis Ferrón, finalmente los dos estarán disponibles para el entrenador. Aunque el primero parece fijo en el centro de la zaga junto a Amelibia, el segundo parece tener más complicada su presencia en el once inicial y se mantendrá la duda de saber si será el que actúe de delantero el algecireño o si, por su parte, dejará su posición en el campo a Omar Perdomo, que no estuvo en el once inicial en el partido ante el líder. Lo que sí parece probable es que no haya muchas variaciones en el equipo titular con respecto a los once que saltaron de inicio en el Cartagonova.

García Sanjuán, otra vez en el banquillo "Ya estamos en la brecha con toda la ilusión del mundo porque lo cierto es que lo he pasado muy mal"

La afición azulina volverá a responder a la llamada y poblará las gradas de un Iberoamericano que presenta, en su terreno de juego, un aspecto muy mejorado con respecto al último partido disputado en casa. Y es que la doble salida, que ha coincidido con 21 días consecutivos sin pisar el campo, ha hecho que, por fin, el césped del estadio de Bahía Sur presente un aspecto aceptable.

Por su parte, el Talavera llega en su mejor momento de la temporada tras cosechar dos victorias consecutivas, siendo vital la que logró el pasado domingo en su enfrentamiento ante el Córdoba en casa, al que derrotó por dos goles a uno ofreciendo una más que grata imagen ante sus aficionados. Los de Talavera de la Reina intentarán seguir creciendo una vez que han abandonado los puestos complicados de la clasificación.

El entrenador del San Fernando CD, Tito García Sanjuán, volvió a ofrecer una rueda de prensa previa a un partido al reincorporarse el miércoles al trabajo tras sus problemas de salud. Señalaba que "ya estamos en la brecha con toda la ilusión del mundo porque lo cierto es que lo he pasado muy mal, sin poder aportar mi granito de arena en el tiempo en el que he estado convaleciente. Creo que el equipo ha competido a las mil maravillas en los dos últimos y duros partidos, sobre todo el de un Cartagena que demostró que es, posiblemente, el mejor del grupo. Esa es la línea que nos hemos marcado, la de ser constantes, trabajar y buscar el mejor rendimiento en cada uno de los partidos".