El Recre Portuense tutea al Balón pero los amarillos acaban empatando

El Recreativo Portuense firmó un gran partido frente al Balón de Cádiz, tercero en la tabla. El equipo rojiblanco, pese a llegar en inferiores condiciones al encuentro, supo plantar cara y saltar al campo con ganas y esperanzas de poder llevarse la victoria. La primera parte fue una bonita lucha en el centro del campo. Con los dos equipos bien situados y sabiendo a los que jugaban, el encuentro se presentaba interesante.

Llegando a la primera media hora, y tras algunas oportunidades de los de El Puerto, el Recreativo conseguía adelantarse en el marcador tras una falta a Borja Peinado. El balón, que fue chutado por el mismo jugador, rebotaba en la defensa e Ivi pudo rematar a portería, logrando así el primer tanto local.

A partir de este momento, el partido se fue tornando bronco. Tanto los jugadores en el campo, con alguna jugada demasiado brusca, como aficionados de ambos equipos desde la grada con comentarios poco acertados, fueron haciendo que el juego se fuera un poco de las manos. El árbitro, que poco ayudó a calmar el ambiente, tomó claro partido por el equipo visitante y acabó con las esperanzas rojiblancas, que se vieron anuladas. El colegiado señaló todas las faltas (y no faltas) del club local y pocas vio del Balón.

Ante esta situación, la atmósfera no era fácil de digerir. Desde la grada hubo gritos pidiendo objetividad, pero el colegiado ya había tomado una dirección clara y no se vio afectado por el clamor del público.Finalmente, en el minuto 81 llegaba el gol visitante también envuelto en polémica. El juez de línea señaló un córner que el árbitro no respetó y entre malentendidos los jugadores del Balón continuaron la jugada, consiguiendo así el tanto gracias a Migue.

Ambos equipos sumaron un punto pero a unos les supo mejor que a otros.