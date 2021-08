Puesta de largo de la Semana Náutica y la Regata Juan de la Cosa

Casi cincuenta años hace desde aquel 26 de agosto de 1972, día en el que tenía lugar la primera regata de la Semana Náutica Internacional de El Puerto de Santa María. Muchas mareas han pasado desde entonces pero aquí sigue más viva que nunca, a punto de celebrar medio siglo de vida bajo la presidencia de honor del rey Felipe VI. La 50ª Semana Náutica de El Puerto soltará amarras el próximo lunes con la Vela Ligera de telonera de lujo y será el jueves día 19 cuando los Cruceros entren en escena en la Bahía, con el comienzo simultáneo de la Semana Náutica para la clase crucero y la Regata Juan de la Cosa en su 27 cumpleaños.

La gran semana de la Vela está de fiesta y ese fue el tono de la presentación oficial celebrada en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María. Presidían el acto el presidente del Comité organizador de la Semana Náutica, José María Escribano Ivison, y el presidente del RCN de El Puerto, Santiago Villagrán, acompañados por la delegada del Gobierno, Ana Mestre; el alcalde de El Puerto, Germán Beardo; el diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina; el delegado provincial de la Consejería de Educación y Deporte, Miguel Andreu; Martín Miguel Moreno, teniente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y la concejal de Deportes del portuense, Lola Campos.

Además, asistían en calidad de patrocinadores Emilio Caballero de Bodegas Caballero; Guillermo García Morillo de Ibercaja; Manuel Ruiz Rojas de Caja Rural del Sur y Miguel Ángel Padilla de Kia Trasur, entre otros, así como los representantes de los clubes vecinos, Antonio León y Valle de la Riva, vocal de Vela de Vistahermosa Club de Golf y presidenta de Puerto Sherry, respectivamente.

Tras la introducción de Nicolás Mariño, director técnico de la regata, Santiago Villagrán agradecía la asistencia de todos los presentes y el apoyo de las entidades privadas y públicas, “sin vuestra ayuda no estaríamos aquí”. José María Escribano era el encargado de hacer pública la presidencia de honor de SM El Rey Felipe VI. “El Rey conoce muy bien esta regata porque participó varios años y no ha tenido duda a la hora de aceptar la presidencia de honor, lo cual yo le agradezco públicamente”, añadiendo: “Creo que nuestra regata lo merece por haber llegado hasta aquí de forma ininterrumpida sorteando no pocas dificultades”. En su alocución, Escribano estuvo acompañado por “mi amigo y creador de la Semana Náutica”, Ángel Ruiz García, quien por su parte declaraba sentirse muy orgulloso “de comprobar cómo año tras año las nuevas generaciones cogen el testigo y mantienen viva la regata”.

Por su parte, David de la Encina definió como “obligado el apoyo de las administraciones al Real Club Náutico y a dos regatas que son un referente y un orgullo para la provincia de Cádiz”. Y Ana Mestre se mostró entusiasmada con la organización “por esta regata y todas cuantas organiza a lo largo del año, sin ninguna duda el deporte de la vela es un motor indiscutible para el turismo, la promoción y la economía de la provincia y Andalucía, y como no puede ser de otra manera yo solo puedo estar más que agradecida por mantener tan alto el listón y orgullosa de que la Junta colabore con esta regata y con el Real Club Náutico”. Cerró el acto el alcalde Germán Beardo. “Este vuelve a ser un año muy complicado y por esa misma razón tenemos que estar doblemente agradecidos por el enorme esfuerzo que me consta se ha realizado para que estemos aquí presentado estas regatas que hacen grande nuestra ciudad”.

Por séptimo año consecutivo las dos grandes regatas portuenses unen fuerzas para hacer del 16 al 21 de agosto la gran semana de la vela. Un año más desde que la vela ligera se uniera en el programa a los Cruceros, las clases Optimist, ILCA (antes Láser), Patín a Vela y 420 serán las encargadas de levantar el telón el lunes 16 con tres días de regata, cediendo el testigo a los Cruceros que navegarán desde el jueves 19 hasta el domingo 22. En esta última parte vendrán las novedades con motivo del 50 cumpleaños de ‘la decana’, que recupera una de sus pruebas más singulares, programando una regata larga prevista el sábado día 21 de agosto.

Con tres días de pruebas para decidir a los campeones de las clases Optimist, ILCA 4, 6 y 7 y 420 y Patín a Vela, el viernes 19 comenzarán de forma simultánea la regata homenaje al insigne cartógrafo Juan de la Cosa y la regata más antigua de España en lo que al circuito de alto nivel se refiere. A partir de ese día, los cruceros competirán durante tres jornadas; dos para conocer al vencedor de la regata Juan de La Cosa y hasta el domingo día 22 para descubrir al ganador del codiciado catavino de oro de crucero que defiende por cuarto año consecutivo, y noveno alterno, la embarcación 'Brujo' del gaditano Federico Linares.