Puente Genil, puente al cielo para el Conil

La del Conil mañana en Puente Genil no es una bola de partido pero sí una ocasión para sumar y poner tierra de por medio con la 17ª posición. Ésa que asusta para unos y no inquieta a otros que piensan que incluso se pueden salvar el 18º y 19º. Al margen de informaciones, algunas confusas, los conileños tienen claro a qué se presentan en tierras cordobesas frente a un adversario que no se juega nada. La idea es ganar.

Después de la decisiva victoria sobre el Coria (2-0), la semana ha sido más tranquila en el seno del equipo que dirige Alfonso Cortijo. Con la responsabilidad de pelear y darlo todo hasta el último momento, los amarillos piensan en positivo en la salida de hoy apelando a las buenas sensaciones lejos del Pérez Ureba, donde el nivel ha sido óptimo. Una victoria, dependiendo de otros marcadores, podría permitir al Conil escalar algunas posiciones y podría cerrar el curso mejor de lo previsto hace algunas semanas.

La actualidad del conjunto de Cortijo viene marcada por las bajas del sancionado José Narváez, así como de los lesionados Cuenca, Adrián y Muñoz. A todo ellos hay que unir a Cuervi, que se queda mañana fuera de la expedición por motivos familiares. La convocatoria del Conil está compuesta por los siguientes futbolistas: Gallego, Pablo Ureba, Antonio Narváez, Álex Cortijo, Jaime, Rubén Díaz, David León, Mario García, Fran Mejías, Mario Sánchez, Orihuela, Zequi, Javi Navarro, Juanca, Joselito Cornejo y Álex Expósito.

El entrenador del Conil admitía hoy, cuando atendió a Diario de Cádiz, que “la intención es intentar sumar, ir a por la victoria”, agregando como valoración de su plantilla que “la gente está mentalizada y fuera de casa andamos bien”. “Queremos quedar lo más arriba posible”.