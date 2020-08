Primeros podios tras otro gran día en la Bahía

Tercer día de excelencia en la Bahía para despedir a las cuatro clases de vela ligera que han competido durante las tres primeras jornadas de la 49ª Semana Náutica de El Puerto. Con los primeros líderes ya colocados en el palmarés, este viernes será la flota de Crucero la que acapare todo el protagonismo, con las primeras pruebas para esta clase en 'la decana' y el inicio simultáneo de la 26ª edición de la Regata Juan de la Cosa. Para ambas, el telón se levanta a las 16:00 horas.

Para el cambio de paso en la Bahía, todo apunta a que el viento seguirá soplando de poniente de 10 nudos de intensidad media, condiciones con las que ayer se completaban las tres últimas pruebas para las clases 420 y Láser Standard y dos más los Patines, Optimist, Láser Radial y Láser 4.7.

En cuanto a los resultados, la joven Patricia Báñez se confirmó campeona absoluta y fémina Sub 16 en la clase Optimist. La regatista del RCMT Punta Umbría consigue una amplia renta sin que su principal rival en el objetivo, el joven Arturo Arauz del CN Puerto Sherry, pudiera evitarlo. El defensor del título firmó el subcampeonato absoluto y consiguió el título masculino validando un tercero en esta jornada final. Completó el podio la joven Adriana Serra, del RCMT Punta Umbría, que salió por la puerta grande como ganadora de la prueba que ha puesto fin a la regata. Los campeonatos Sub 13 se confirmaron también a manos de Rodrigo Luis González, del CDN Punta Umbría, que firmó un meritorio séptimo puesto en la general, y de Alba Moreno, del CR Madrid, desde la décimo sexta plaza absoluta. Entre los más pequeños -categoría Sub 11- los ganadores fueron Mar Infante, integrante del equipo del RCMT Punta Umbría, y Javier Soto, del CN Puerto Sherry.

Golpe de efecto de la tripulación de Fernando y Carlos Flethes en la clase 420, donde los regatistas del CN Puerto Sherry accedieron al primer puesto para proclamarse campeones de la Semana Náutica y la Copa de Andalucía. El desenlace en esta clase no resultó fácil y para resolver de su lado, los hermanos Flethes se valieron de la última victoria que les permitió resolver a su favor el empate con la tripulación de Lucía Páez y Ángela Merello, subcampeonas absolutas y campeonas femeninas. Completó el podio la tripulación del RCN de El Puerto formada por Felipe Sánchez y Pablo López.

Carlos de Bricio puso su nombre al título de campeón de la Semana Náutica en la clase Patín a Vela y unió este título al de campeón de Andalucía conseguido hace unas semanas. Le siguieron a uno y cinco puntos José Vicente Climent, ganador de las dos pruebas finales, y Ramón Calero, ambos representando al RCN de El Puerto. La flota andaluza de Patín serán los anfitriones del Campeonato de España de Patín que se celebra en aguas de la Bahía gaditana la semana que viene.

Tampoco hubo sorpresas en Láser Radial, clase en la que ganó Alfonso Moreno, del CR Madrid, por encima de Francisco Manuel Bolaños (CN El Trocadero) imbatido en la jornada final. Entre las niñas venció Lucía Van Stuivenberg, del CN Elcano, que aprovechó para subir un puesto y quedarse a las puertas del podio absoluto.

Impecable victoria de Juan José Fernández en Láser 4.7, donde el regatista del CM Almería ganó seis de las ocho pruebas con dos segundos en el resto.

Por último, la flota de Láser Standard era una de las que más trabajaba este jueves con tres pruebas, que han supuesto como único cambio el bronce para el deportista del CD Flota Snipe de Cádiz, Carlos Corral, que subió un puesto para acompañar en el podio al onubense Guillermo Flores y al portuense Arturo Martínez, flamantes campeón y subcampeón llevando a su equipo 'Clínica Frontela Injerto Capilar' hasta el top de la regata. Meritoria actuación la de Corral, deportista de categoría Grand Master que ganaba una de las pruebas de la despedida con otra a manos de Flores y de Martínez.

Tras la regata se celebró la primera entrega de trofeos de la Semana Náutica en las terrazas del RCN de El Puerto, en un acto que contó con la presencia de la concejal de deportes del Ayuntamiento, Lola Campos; el presidente del comité organizador de la regata, José María Escribano; Miguel Mena, vicepresidente del club, Santiago Villagrán, y Kiko Sánchez-Prieto, presidente de la AECIO y director de la Escuela de Vela del club portuense.

En torno a 30 barcos y 200 regatistas serán los que compitan a partir de este viernes con dos jornadas por delante para conocer al ganador absoluto y por clases de la 26ª Regata Juan de la Cosa, y hasta el domingo para ver quién se lleva el preciado catavino de oro de 'la decana', trofeo que defiende por tercer año consecutivo (y octavo alterno) la embarcación 'Brujo' de Federico Linares, gaditano para quien ganarlo sería poner el broche a un año repleto de éxitos y reconocimientos.

Para pelear por su objetivo, Linares tendrá enfrente, entre otros, al sevillano Sergio Llorca a los mandos del barco del RCN de El Puerto 'Pantalán Zero', el 'Leiden-Kahaway' de Leonardo Ulecia con base en Puerto Sherry, el 'Vanitas' de Domingo Galán con David Blanco en la caña, el gaditano 'Taboga Cuatro' del RCN de Cádiz o el barco de la armada Española 'Sirius VI' con Jorge Flethes a los mandos. Tampoco faltará Julia Vallo con un monotipo J/80 bajo el nombre 'Puerto Sherry' tripulado por niñas del CN Puerto Sherry o los fieles 'Buzz Light Year' de Eric Perignat y 'Estero Blanco' de Santiago Villagrán, ambos con base en el club organizador.

Por lo que respecta al trofeo de la Juan de la Cosa, también es el 'Brujo' de Linares es el llamado a defender el título pero se abren opciones para el resto de la flota rival para cambiar la inercia. Para esta primera jornada que dará comienzo a las 16:00 horas, el comité de regatas que volverá a dirigir Carlos Muñoz Villareal, se decidirá dependiendo de las condiciones de viento.