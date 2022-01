Primera victoria del año para el San Fernando

Vuelta a la senda de la victoria. El San Fernando, por fin, vio como su superioridad y su trabajo quedó recompensado con un triunfo importantísimo (1-0 al Betis Deportivo), ese que coloca al equipo de La Isla en la mitad de la tabla, con los mismos puntos al alcance del play-off, cuatro puntos, que el descenso, en la zona templada de la clasificación.

Ante el colista, los de La Isla tuvieron la oportunidad, de nuevo, de lograr una abultada victoria. Pero es que los de Nacho Castro siguen desaprovechando, jornada tras jornada, innumerables ocasiones y goles cantados, que lo condenan a tragar saliva en los últimos compases del choque y a recordar lo ocurrido ante el Llagostera en el último partido que se jugó en el estadio isleño.

Y eso que la primera parte no fue del todo buena. Nacho Castro sorprendió con la entrada de Pedro Benito en la punta de ataque, dejando fuera del once a Francis Ferrón y a Dopi. Los minutos que el carismático delantero tuvo en tierras catalanas, fueron aprovechados y tuvieron su recompensa. Por lo demás, volvía Marc Carbó al centro del campo para darle consistencia al equipo. Y Biabiany dejaba atrás tres partidos de sanción para volver a la brega en la banda derecha, aunque ayer el francés no estuvo del todo inspirado.

Con eso, los isleños intentaron golpear primero y Juanmi Callejón, el mejor del equipo azulino, recortó, en el 9’, dentro del área y su disparo se fue alto. Insistió el goleador isleño un minuto después, a la salida de un córner que llegó a la banda izquierda y su centro al segundo palo fue rematado por Pedro Benito y rechazado, in extremis, por la defensa bética.

A partir del minuto diez fueron los verdiblancos los que se espabilaron y comenzaron a tener acercamientos a la meta de Perales. El partido, como el campo, como el día, se enfriaba de una manera radical, aunque en el 13’ García de Haro contó con su primera oportunidad a la que respondió Perales con una gran intervención y en el 21’ fue el delantero foráneo el que puso el nudo en las gargantas de los aficionados isleños con un remate de cabeza que se fue fuera por poco.

La primera parte parecía no tener muchas historias, cuando todo se revolucionó en los instantes finales de la misma. En el 40’ un robo de balón de Calderón terminó con un pase a Juanmi Callejón cuyo disparo rechazó un defensa y obligó a una enorme intervención de Rebollo. A la salida del córner, en jugada ensayada, Marc Carbó metió el cuero en el corazón del área para que dando en Pedro Benito el esférico quedase a disposición de un Juanmi Callejón cuya insistencia terminó con la recompensa del gol.

Se acabó prácticamente el choque, cuando tras la reanudación, Bandaogo dejó a su equipo con diez. El San Fernando fue dueño y señor, contó con claras ocasiones de aumentar la ventaja, sobre todo en el 80’ en el que Bicho falló lo inexplicable a pase de Luis Ruiz y en el 81’ cuando Martí Crespí estrelló, de falta directa, el balón en la cruceta.

Apareció la alargada sombra del Costa Brava Llagostera en los instantes finales, donde cualquier golpe franco, o cualquier error podía dar repetición a lo ocurrido en el descuento del último choque en el Iberoamericano de Bahía Sur. Pero no fue así, se aprendió de lo vivido y se ganó.