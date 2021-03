Tres equipos gaditanos (San Fernando, Atlético Sanluqueño y la Balona) y un canario (el Tamaraceite) apurarán este domingo sus opciones de ocupar las dos plazas restantes que dan el ascenso a la Primera RFEF, la categoría de nueva creación que se estrenará la próxima temporada y en la que ya tiene hueco asegurado el Algeciras, que en la penúltima jornada de esta fase regular celebrada el pasado fin de semana se garantizó ocupar la primera plaza tras su triunfo in extremis en La Línea (0-1).

A falta de una jornada, y ya sin partidos aplazados, la clasificación del subgrupo 4-A de la Segunda B deja al Algeciras como líder destacado con 32 puntos y al San Fernando en segundo lugar con 28 puntos, los mismos que tiene el Sanluqueño, que actualmente ocupa la tercera y última plaza que otorga no sólo ese ascenso a la Primera RFEF sino que permite a estos tres primeros clasificados del subgrupo soñar incluso con lograr meter cabeza en la Segunda A del fútbol español dentro de un par de meses.

Sin embargo, isleños y sanluqueños no tienen aún estas plazas de privilegio garantizadas. Es verdad que estos dos conjuntos gaditanos dependen de sí mismos y, por lo tanto, si ganan sus partidos del domingo alcanzarían ya el éxito, pero también es cierto que si tropiezan aún pueden verse superados tanto por el Tamaraceite (27 puntos) como incluso por la Balona (25 puntos).

Con horario unificado fijado por la Federación Española de Fútbol (el domingo 21 de marzo a las 12 del mediodía) cuatro serán los partidos en los que se dirimirá este ascenso a la Primera RFEF: Marino-San Fernando; Algeciras-Sanluqueño; Tamaraceite-Las Palmas Atlético; y Marbella-Balona. Son por tanto 81 combinaciones posibles, de las cuales el San Fernando queda clasificado entre los tres primeros en 72 de ellas (tiene por tanto un 88,8% de probabilidades). El Atlético Sanluqueño, por su parte, ascendería de categoría en 54 de esas 81 combinaciones (sus opciones siguen siendo altas al llegar a un 66,6%), mientras que el Tamaraceite, a priori su gran adversario en esta última jornada, tiene menos motivos para la esperanza, ya que sus opciones de éxito bajan hasta un 40,7% al no depender de sí mismo. Por último, la Balompédica Linense necesita un milagro, ya que sólo lograría meterse entre los tres primeros en tres combinaciones, con lo que sus opciones se reducen a un exiguo 3,7%.

De cara a esta última jornada se da una circunstancia jamás vista hasta ahora a la conclusión de una temporada y es que los rivales tanto de estos tres equipos gaditanos como del Tamaraceite se seguirán jugando algo, por lo que se supone que ninguno bajará los brazos de antemano y que, por lo tanto, todos saldrán a por los puntos en disputa. Y es que a los diez equipos que conforman este subgrupo 4-A, al igual que le sucede a los otros 92 equipos que juegan este año en la Segunda B, les espera a partir de abril una segunda fase en la que unos pelearán por el ascenso a la Segunda A, otros por meter cabeza en la Primera RFEF y otros por quedarse al menos en la Segunda RFEF y evitar así el temido descenso a Tercera División. Y en todos los casos arrastrarán los puntos obtenidos en este primera fase, incluidos, lógicamente, los de esta última jornada.

En principio el equipo que mejor lo tiene es el San Fernando CD, porque depende de sí mismo, porque juega en el campo del colista (un Marino que apenas ha logrado 10 puntos en las 17 jornadas disputadas), porque el equipo azulino parece ser más fiable cuando juega lejos de Bahía Sur y porque, en caso de haber algún empate a puntos, el equipo que entrena Stankovic sale victorioso en todos los duelos individuales y en hipotéticos triples e incluso un cuádruple empate. Sin embargo, la afición cañaílla también tiene motivos para la desconfianza, entre otros que el equipo ya perdió su primer match-ball el pasado domingo, cuando la presión le pudo y fue claramente superado por el Marbella pese al empate a cero final, y, sobre todo, que el Marino ya ganó en el estadio Iberoamericano (2-3) tras las fiestas navideñas, en lo que fue claramente la derrota más dolorosa de los azulinos en esta temporada tan atípica.

El Sanluqueño, por su parte, también depende de sí mismo y además llega al nuevo Mirador con la moral por las nubes tras su sufrida victoria del pasado domingo ante el Cádiz B (2-1). Los verdiblancos, que se enfrentarán a un Algeciras igualmente eufórico, ascenderán si ganan. De lograrlo no tendrán que mirar lo que hagan sus adversarios.

En lo concerniente a la UD Tamaraceite, su objetivo es ganarle al Las Palmas Atlético en el derbi canario y esperar a que falle o bien el Sanluqueño o bien el San Fernando. El empate le daría muy pocas opciones al equipo que sin duda ha sido la revelación de la temporada.

Finalmente las cuentas de la Balona son aún más claras porque precisa ganar en el campo de un Marbella que desde ya tiene que empezar a pelear por no bajar a Tercera y después esperar a que pierdan tanto el Sanluqueño como el Tamaraceite. Con que uno de estos dos equipos puntúe, las esperanzas de ascenso de los de La Línea se habrían esfumado totalmente, al menos en esta primera fase de la temporada. Al equipo de Antonio Calderón no le influye para nada lo que haga el domingo el San Fernando porque no tiene opción alguna de superar al equipo isleño en la tabla.

Éstas son las opciones de cada uno de estos cuatro equipos tanto si ganan como si empatan o pierden:

SAN FERNANDO CD (28 PUNTOS)

-Si gana en el campo del Marino: Quedará en el segundo lugar en la tabla, ascenderá a la Primera RFEF y disputará el ascenso a la Segunda División A.

-Si empata: Necesita que al menos uno de sus dos rivales (Sanluqueño o Tamaraceite) no gane.

-Si pierde: Necesita que el Tamaraceite no gane o, si los canarios vencen, que el Sanluqueño pierda en Algeciras

ATLÉTICO SANLUQUEÑO (28 PUNTOS)

-Si gana en el campo del Algeciras: Quedará entre los tres primeros, ascenderá a la Primera RFEF y disputará el ascenso a la Segunda División A.

-Si empata: Necesita que el Tamaraceite no gane o, si los canarios vencen, que el San Fernando pierda.

-Si pierde: Necesita que el Tamaraceite pierda y que la Balona no gane en Marbella.

UD TAMARACEITE (27 PUNTOS)

-Si gana en su casa al Las Palmas Atlético: Quedará entre los tres primeros si al menos uno de los dos equipos que le preceden en la tabla (San Fernando y Sanluqueño) no gana su partido.

-Si empata: Necesita que el Sanluqueño pierda.

-Si pierde: No tiene ninguna opción de quedar entre los tres primeros y tendrá que esperar a la segunda fase para buscar ese ascenso.

BALOMPÉDICA LINENSE (25 PUNTOS)

-Si gana en el campo del Marbella: Necesita que pierdan tanto el Sanluqueño como el Tamaraceite para quedar entre los tres primeros.

-Si empata o pierde: No tiene ninguna opción de quedar entre los tres primeros y tendrá que esperar a la segunda fase para buscar ese ascenso.