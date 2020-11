Posible once del San Fernando ante el Algeciras

No hay margen. El San Fernando necesita, sí o sí, la victoria ante el Algeciras en un derbi (sábado 28 de noviembre) que se plantea, cuanto menos, apasionante y emocionante, no en vano el equipo azulino recibe en su feudo al líder invicto del grupo, después de una dolorosa derrota en tierras canarias ante Las Palmas Atlético, y sumido en mil y una duda, con las alarmas encendidas y con graves problemas deportivos.

Y es que los azulinos solamente conocen lo que es salir victorioso de un encuentro en una ocasión desde que comenzó la competición liguera. Los isleños saldan sus cuatro encuentros con dos derrotas, un empate y una victoria, la única conseguida en tierras sanluqueñas. Lo demás, todo han sido problemas y una pobre imagen, situación que hoy, necesariamente tiene que cambiar si quiere seguir vivo y con aspiraciones de estar entre los mejores cuando termine la primera fase de la competición.

Por eso el duelo es de vital importancia, por lo menos para los isleños, que no tanto para los algecireños. Si los de San Fernando tienen la flecha con clara dirección descendente, los de Salva Ballesta, por su parte, tienen hacia arriba claramente esa flecha. Han comenzado la temporada de manera fulgurante y, fruto de ello, se ha colocado en lo más alto de la clasificación, atesora una impresionante imbatibilidad y llegará a La Isla con es vitola, la de equipo grande.

Stankovic ha tenido que trabajar de lo lindo durante la semana para poder recuperar a sus jugadores, no en vano la derrota ante el equipo canario dejó a sus pupilos considerablemente tocados y el trabajo específico se ha centrado durante la semana en mentalizar a sus jugadores que la línea a seguir es la que se ofreció ante el Sanluqueño y que hay capacidad suficiente para remontar el vuelo.

En la noticia positiva está la reaparición, de una vez por todas de Gabi Ramos. El capitán ha recuperado sus sensaciones y ante las numerosas bajas que padecen los isleños en la zaga su vuelta al equipo se ha acelerado de lo lindo y, lógicamente, sin estar al cien por cien, el técnico confirmaba ayer que su presencia en el equipo titular es inevitable y que ocupará su posición natural, el lateral derecho.

Pero las bajas vencen considerablemente a las altas, ya que hasta cuatro jugadores no pueden formar parte de la convocatoria. En primer lugar, la noticia del fin de semana ha estado en la baja, por lo que resta de año, de Omar Perdomo. El atacante isleño sufría una lesión de pubis con la que estaba jugando pero esta semana ha llegado al culmen de su dolor y tendrá que pasar por quirófano para solventar la lesión.

Por su parte, Javi Fernández estará igualmente en el dique seco lo que resta de año por sus problemas en los aductores, esas que se produjeron en el partido ante el equipo sanluqueño.

El tercer hombre que será baja es Amelibia, aunque sus problemas parece que no revisten mucha gravedad y en pocos días comenzará a trabajar con el resto de sus compañeros.

El central Zacarías, que aún se está adaptando al equipo será la cuarta baja con la que cuente el técnico serbio que tiene varias dudas en el equipo titular, sobre todo el saber si será Francis Ferrón o Dopi el hombre que ocupe la demarcación de jugador más adelantado.

Por su parte, el Algeciras afronta el partido como líder y único invicto ya del grupo IV-A de la Segunda B y acude a La Isla en plena racha pero sin su entrenador. Salva Ballesta se ha tenido que confinar en casa tras haber tenido contacto con un positivo por coronavirus. Los albirrojos, que dieron todos negativo en las PCR, intentarán prolongar su gran momento.

No caben más fallos, no hay margen de error, no se puede errar de nuevo. El San Fernando necesita la victoria, sí o sí.

Alineaciones probables

San Fernando CD: Perales, Gabi Ramos, Ben David o Manu Moreno, Juan Rodríguez, Lolo González, Raúl Palma, Biabiany, Gerard Verge, Hugo Rodríguez, Sandro Toscano o Pepe Bernal y Francis Ferrón o Dopi.

Algeciras: Vallejo, Melchor, Dani Espejo, Robin, Fran Serrano, Armando, Juan Serrano, Iván, Álvaro Romero, Mendes y Yago Pérez.

Árbitro: Delfa Ramos (extremeño).

Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur (18.00).