Posible alineación del San Fernando en su estreno liguero

El Iberoamericano de Bahía Sur alzará el telón de la Liga 2021/2022 en la tarde del sábado 28 de agosto. El San Fernando, protagonista principal de la obra, se medirá al Villarreal B en el que será, a la misma vez, la presentación del equipo de La Isla ante sus aficionados ya que el estado del terreno de juego del estadio isleño ha impedido que durante toda la pretemporada, se pudiese disputar encuentro alguno de preparación.

Ya está todo listo para dar el pistoletazo de salida a una temporada que tiene que ser apasionante en todos los sentidos. En primer lugar porque es una nueva división, que tiene su debut en esta jornada, la denominada Primera RFEF, una categoría semiprofesional donde el equipo de La Isla, encuadrado en el grupo II se medirá a duros rivales de la entidad del Sabadell, Castellón, Albacete, Castilla o Barcelona B.

En segundo lugar porque es la temporada de la transición, donde se espera que el covid no sea un impedimento para que las gradas del estadio azulino estén repletas de aficionados que animen al equipo isleño y que éstos puedan recibir el calor de sus seguidores.

Y en tercer lugar porque el equipo de La Isla ha sufrido una tremenda remodelación, comenzando por el nuevo inquilino en el banquillo, Nacho Castro, que ha dejado una impronta de gran entrenador, de técnico que le gusta que su equipo agrade y tenga la pelota y que augura una temporada repleta de grandes momentos.

Igualmente la plantilla azulina ha notado un considerable cambio ya que han llegado hasta diez nuevos efectivos y todavía se está a la espera de la llegada de al menos un lateral derecho, donde apunta de manera importante el nombre de Alpha Dionkou, un jugador de 19 años que sería cedido del Granada tras ser fichado por el Manchester City.

Nacho Castro no podrá contar para el debut de su equipo ante la afición azulina con Sergio Ayala que fue expulsado en su último partido de competición oficial en la pasada campaña y tendrá que cumplir un partido de sanción. Igualmente no podrá ser de la partida uno de los fichajes más sonado del verano, el del serbio Luka Cveticanin al no estar el transfer del jugador en poder del club de La Isla.

En cuanto a la alineación inicial sería osado el afirmar con rotundidad un once ya que el técnico asturiano ha variado en multitud de ocasiones el equipo en los partidos disputados en la inusual pretemporada que ha realizado el cuadro de San Fernando, aunque todo hace indicar que la base no variará mucho de lo que se espera.

Todo está preparado para un nuevo acontecimiento, para una nueva temporada, para una nueva categoría, para un nuevo grupo, para una competición que se plantea apasionante por los partidos con grandes equipos que se jugarán. De momento, el primero de ellos es ante un filial que, por primera vez en su historia pisará el césped, que por otra parte se espera que esté en buenas condiciones, de Bahía Sur.

Nacho Castro señaló que "estamos ilusionados con el comienzo de competición, esperando impacientes a que el balón comience a rodar y afrontamos una semana repletos de activación y de unas ganas tremendas por el inicio de la competición".

El técnico dijo que "espero que mi equipo y, por supuesto, el cuadro técnico disfrute de una gran temporada, nos lo pasemos bien y, sobre todo, hagamos disfrutar a nuestros seguidores y aficionados cuya vuelta, con aparente normalidad, a los campos es un plus de ilusión que se tiene porque, desde que llegamos a La Isla, hemos sido recibido de una manera espectacular y son cosas que hay que agradecer siempre".

Castro anunció que "buscaremos, principalmente, comenzar la temporada con una victoria que nos de la moral suficiente, aunque nos medimos a un equipo peligroso, con muy buenos jugadores y que nos pueden complicar la vida”, señalaba el entrenador azulino.

Alineaciones probables

San Fernando SAD: Perales, Franco Ramos, Juan Rodríguez, Javi Fernández, Eguelfi o Manu Moreno, Marc Carbó, Sergio Cortés, Bicho, Biabiany, Juanmi Callejón y Francis Ferrón.

Villarreal B: Jorgensen, Esmorís, Íñiguez, De la Fuente, Pereiro, Jackson, Ramón Bueno, Carlo Adriano, Pacheco, Arana y Collado.

Árbitro: Sánchez Sánchez (extremeño).

Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur (19.30/Footters).