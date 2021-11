Posible once del San Fernando en su visita al Barcelona B

Nueva reválida. El San Fernando visitará el Johan Cruyff de Barcelona para medirse el sábado 27 de noviembre al equipo B de la entidad azulgrana en un partido donde los de Nacho Castro pretenden sumar cuatro victorias consecutivas, pero conscientes de que el rival es un serio aspirante para estar, al finalizar la temporada regular, enrolado en los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria.

Pero con lo que ha demostrado el cuadro azulino en las tres últimas jornadas de competición, los isleños están sobradamente preparados para dar la sorpresa en cualquier campo, para no hacerse pequeño ante ningún rival, y para lograr vencer a todo aquel que se le ponga por delante.

Y eso que la semana ha sido movidita en el seno del conjunto de La Isla, no en vano se han realizado dos nuevas incorporaciones; el exbético José Manuel Calderón, y el ex del Extremadura, Saúl. Igualmente ha causado baja en el conjunto isleño Franco Ramos, que ha firmado en las últimas horas por el Marbella.

Estos movimientos no deben afectar, para nada, el transcurrir del conjunto que dirige Nacho Castro ya que las dos incorporaciones no podrán vestirse de corto hasta el próximo 9 de enero, cuando se retome la competición después del parón navideño.

De lo que no cabe la menor duda es que la moral del cuadro de La Isla está por las nubes, y eso quedó patente en su gran victoria, hace ahora seis días ante el Sanluqueño, la remontada, hace dos jornadas en Sabadell y el gran triunfo hace tres, ante el Nástic, lo que le ha permitido salir directamente fuera de los puestos complicados de la clasificación e instalarse en la parte media de tabla y, con ello, ha llegado la tranquilidad y la confianza al seno del equipo de San Fernando.

Ahora, eso sí, enfrente tendrá a un gran contrincante, un conjunto que está surtiendo, continuamente, de jugadores al primer equipo del Barcelona, del que han salido joyas como Nico, Gavi o Demir. En esta jornada, Xavi ha convocado al portero titular del equipo de Sergi Barjuán, Tenas, y Ez Abde y a Akhomach que causarán baja en el cuadro blaugrana.

Pero no hay que olvidar a jugador como Jutglá o Rodado, que llevan el peso de ataque de un Barsa B que ha roto su racha victoriosa de tres partidos consecutivos con victoria, al igual que los isleños, el pasado sábado ante el Albacete ante el que cayó por dos goles a cero.

En lo deportivo, pocas novedades habrá en el once inicial que Nacho Castro ponga en liza. El técnico asturiano, si las cosas funcionan, no es partícipe de cambiarlas y, por lo tanto, todo hace indicar que se seguirá contando con el mismo once que el pasado domingo hizo un gran partido ante el Sanluqueño y que no varió en mucho del que consiguió la victoria en Sabadell.

La expedición azulina partió en la mañana del viernes, tras realizar la sesión preparatoria, última de la semana, en el Iberoamericano de Bahía Sur y pernoctará en la Ciudad Condal para afrontar el partido a partir de las cinco de la tarde, un encuentro que podría ser el de la reacción definitiva de los azulinos y encadenar cuatro partidos consecutivos con victoria, aunque desde el seno del cuadro de San Fernando se habla de cierta precaución y de tener los pies en el suelo a pesar del gran momento que se está viviendo.

Alineaciones probables

Barcelona B: Iñaki Peña, Solá, Mármol, Comas, Guillén Jaime, Sanz, Aranda, De Vega, Ghailán, Jutglá y Rodado.

San Fernando CD: Perales, Sergio Cortés, Martí Crespí, Sergio Ayala, Luis Ruiz, Marc Carbo, Bicho, Agüero, Biabiany, Juanmi Callejón y Dopi.

Árbitro: Pastoriza Iglesias (gallego).

Estadio: Johan Cruyff (17.00 horas/Footters).