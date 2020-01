Pitu, el guardián del muro del Chiclana

Esa era la máxima frente al San José y había que conseguirlo tras cuatro encuentros seguidos encajando goles. Y no pocos. Hasta una docena de tantos recibió el Chiclana en esos cuatro partidos, una ratio que había que detener y volver a los buenos números conseguidos en diciembre. Por fin, el pasado domingo lo consiguieron y el primer portero del club, Javier Gómez Benítez Pitu, regresó a vestuarios con su portería a cero. "Somos conscientes de que mantener la portería a cero es primordial para puntuar y lo hemos conseguido esta semana. Esperamos que esto continúe así y por fin veamos los frutos del trabajo que estamos haciendo", comienza el guardameta.

"Era nuestra primera victoria en casa tras dos derrotas, tal vez no merecidas, y teníamos ganas de mostrar cositas", cuenta el portero, que mostró muy buena imagen en el poco trabajo que tuvo y a pesar del estado del césped. "Veníamos de trabajar específicamente el balón parado para las situaciones que se pudieran presentar en un campo tan pesado por la lluvia y, sobre todo, no estar nunca de espaldas a la defensa", explica.

En el partido ante el Cabecense, Pitu tuvo que multiplicarse para despejar desde todas las posiciones imaginables y salvar al Chiclana de una goleada mayor, sacando el pie de manera prodigiosa en una de las muchas ocasiones que tuvo el conjunto sevillano. Escarmentado para el Espeleño, se convirtió en una tarántula que detuvo la mayoría de ataques del rival, ante el que lo más justo habría sido un empate.

El equipo, por delante "Prefiero que el rival no llegue a puerta y ganemos 1-0 a que yo haga cuatro paradas de mérito pero no sumemos los tres puntos"

El chiclanero tiene picardía y astucia de sobra para estar en todas y últimamente lo está demostrando más que nunca. Frente al San José, de hecho, mandó fuera un libre directo por la escuadra en el minuto 44 que habría supuesto un mazazo psicológico para el conjunto blanco. Otra de las virtudes más importantes del arquero es el espíritu de equipo, que le brota por los poros. "Prefiero que el rival no llegue a puerta en los noventa minutos y ganemos 1-0 a que yo haga cuatro o cinco paradas de mérito y al final acabemos perdiendo", sentencia.

La madurez es evidente a sus 25 años, tanto dentro como fuera del césped. Pitu aterrizó en el Chiclana a mediados de la temporada pasada, tras militar cinco campañas en Tercera División con el Cádiz B, el Conil y la Lebrijana.

Aun así, le cuesta destacar sus principales virtudes por su sencillez. "Me considero trabajador y no me achico ante las situaciones complicadas. Tener la confianza de mis compañeros es lo más importante para mí", porque considera que "eso es lo primordial para un portero, valentía a la hora de salir en los balones aéreos o en el mano a mano y transmitir esa seguridad a tus compañeros. Cuanto más seguros se sientan ellos, más cómodos van a jugar". Por supuesto, sin olvidarse de "estar concentrados los noventa minutos porque hay partidos en los que no recibes disparos, no participas tanto y no puedes relajarte nunca".

Parte de la culpa de que el Chiclana tenga su portería bien protegida es de Antonio Reyes, el entrenador de porteros, para el que Pitu solo tiene palabras de elogio: "Es una gran persona, se lleva bien con todo el mundo. Destaco su constancia y cómo nos transmite su amor por lo que hace. Estamos contentísimos con él".