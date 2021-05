Pilar Lamadrid, única andaluza que conquista el título en la Bahía de Cádiz

Los baleares Bernat Tomas, Zoe Fernández de Bobadilla, Mateo Jiménez de Miguel, Nicolás Medero y Barbara Winau, el gallego Tomás Vieito, los valencianos Natalia Blanquer y Jorge Aranzueque, la melillense Azul Sánchez y la andaluza Pilar Lamadrid levantaron este domingo la decena de Copas de España que se han puesto en juego en los últimos tres días en aguas de la bahía gaditana. La regata abierta a las clases Techno e iQFoil se despidió con otra jornada ventosa -16 nudos- y brillante, para echar el cierre con tres nuevas pruebas para los Techno y cuatro para los Foil, dos de ellas bajo el espectacular formato de slalom o prueba de velocidad de cuatro minutos.

El gallego Tomás Vieito gana el absoluto de iQFoil tras una jornada en la que no deja lugar a las dudas. El deportista del CN de Rodeira se despide con tres tantos y un segundo en una prueba que le ganaba el balear Joan Cardona, quien retiene el subcampeonato por los pelos con un punto de ventaja sobre el andaluz Fernando Lamadrid del CN Puerto Sherry.

Lamadrid no pudo mantener el primer puesto al que accedía en la jornada anterior pero consigue un gran resultado en una flota que ha contado con los mejores especialistas de la nueva clase olímpica. Entre ellos, los andaluces Ramón Pastor (Saltwater Tarifa) y Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) que finalizan quinto y sexto, respectivamente, por detrás del campeón de la Copa de España Sub 21, el windsurfista de Santa Pola, Jorge Aranzueque. En esta categoría, el cuarto puesto es para el andaluz Aurelio Terry del equipo del CN Sevilla. Entre las chicas, se confirma la victoria de la regatista del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid, que se proclama campeona de la Copa de España tras ganar las doce pruebas disputadas.

Golpe de efecto en iQFoil Juvenil del balear Bernat Tomas, con cuatro últimas victorias que le valen para darle la vuelta a la clasificación y superar por dos puntos al también balear Nacho Baltasar, segundo. Cambios también en el tercer cajón de podio al que sube Oscar Casas de la misma territorial, apeando en su escalada a su compañero Josep Estrany, cuarto con dos puntos más. Tomás levanta la Copa de España en la categoría juvenil T95, donde entre las niñas gana (sin copa nacional en juego) Julia Gómez del Balis. La otra copa de España en esta clase, la femenina de la tabla T85 es para la balear Zoe Fernández de Bobadilla de la misma territorial, con el subcampeonato para la sevillana, Pilar Samalea. El trofeo entre los chicos es para Alex Ortega de Javea.

No hay sorpresas en la clase Techno Sub 17, donde gana el balear Nicolás Madero que ha sabido aguantar la presión que le metían sus compañeros de territorial Lluis Pérez y Billy James Coll, segundo y tercero, respectivamente. Mucho más tranquila navegó su compañera de equipo Barbara Winao en una jornada de trámite para ponerle su nombre a la copa femenina en esta clase. Entre los andaluces destacan Antonio Cueto, quinto absoluto y Arancha Sahuquillo, cuarta fémina, ambos del CN Sevilla. Reacción en Techno Sub 15 del balear Mateo Jiménez que recupera el primer puesto que ayer le arrebataba la melillense Azul Sánchez, campeona femenina y subcampeona absoluta. Mateo ha sabido mantener el tipo en una flota muy peleona y con dos victorias y un segundo logra lo que vino a buscar. El tercer puesto lo ocupa el también balear Jorge Ruiz y entre los anfitriones, el primer andaluz es Gonzalo Díaz del CN Sevilla, y Lucía Guardiola del CN Puerto Sherry en el top8 de las niñas.

Por último en Techno Plus, el ganador tal y como se preveía es el regatista de Santa Pola, Carlos Sánchez, que atesora una victoria muy solvente sobre los valencianos Tomás Mossel y Natalia Blanquer separados por un punto en el segundo y tercer puesto, respectivamente. En esta clase no se dan los requisitos en cuanto a número de inscritos para que sea Copa de España en la flota masculina, por lo que la única copa nacional la levanta Blanquer, escoltada en el podio por su compañera de territorial Marion Lextray y la regatista de Melilla Cristina Padilla, con la andaluza Marina Martín-Prat del CN Puerto Sherry en el cuarto puesto.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la regata y la Federación Andaluza de Vela, organizadora de la cita. Participaban en el acto la concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Lola Campos, y el vocal de Relaciones institucionales, José María Escribano, junto a los jueces internacionales Jordi Lamarca y Andrés Pérez.