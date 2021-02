Philips de Vuyst, nombre propio en Montenmedio

Un nombre, Ignace Philips de Vuyst, protagonista indiscutible del día en la Dehesa Montenmedio. El jinete belga ha liderado ambas pruebas de 7 años con Olivia de Guldenboom y Jasper, además de una de las pruebas de 6 años montando a Kavanna Eh Z. En los caballos de 5 años líder también junto a su Quit Isae de Guldenboom, yegua hermana del caballo con el que Ignace ganó la mayor parte de pruebas de 7 años la temporada pasada en este mismo Circuito.

El jinete belga se sentía muy agradecido de poder empezar la temporada en el Sunshine Tour. “Los caballos que he montado son prácticamente todos criados por nosotros y la verdad es que me siento muy agradecido de poderlos montar en este lugar tan maravilloso. La yegua de 5 años con la que he ganado hizo su debut el fin de semana pasado ¡el primer concurso de su vida! Estoy muy muy orgulloso de ella”. De Olivia, la yegua con la que vencía en la prueba de 7 años y en la jornada del martes terminaba segundo, destacaba que “es una yegua fantástica también criada en nuestra casa”. “Espero que continúe a este ritmo las próximas semanas. Mi padre tiene que estar muy orgulloso, es él quien las ha criado”.

La amazona británica Emma Stocker también ha realizado un buen papel durante este segundo día de competición. En la prueba de 7 años A, junto con Orphea, finalizaba en segundo lugar, y en los 6 años A, lograba la victoria montando a Ferluche de Kergas.

Destacable el papel de los jinetes nacionales con una importante lista de salidas a pista sin faltas. Entre los 7 años han resaltado caballos como Electro de Forets, del jinete patrocinado por Suzuki, José Fumero; Silver Needle, del alavés Álvaro González de Zárate; Ópera de Sauco, de Carlos López Fanjul o Donaire de Capellán, actual campeona de España de CDE en 6 años montada por Guillermo González Alonso.

En los 6 años buena actuación de Armando Trapote con Kristal’s Beauty B, segundos en la clasificación de una prueba disputada bajo baremo dos fases especial, y de Álvaro González de Zárate montando a Sidney y Kwak Fly “una yegua muy divertida, rápida y limpia que lleva en nuestra cuadra desde agosto” De Sidney, Álvaro destacó su calidad. “Tenemos muchas esperanzas puestas en ella. Silver Needle, el 7 años, lo tenemos desde enero y aún lo estamos conociendo pero es un caballo muy agradable y muy poderoso que puede llegar a ser un buen caballo de Gran Premio”.

Para la jornada de este jueves, la tercera, dará comienzo el primer CSI3* de la vigesimoséptima edición del Sunshine Tour y las principales pistas de hierba David Broome y Hickstead quedarán oficialmente inauguradas con las pruebas del Medium y Big Tour.