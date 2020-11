Pep Anglés se convirtió en el vencedor del Andalucía Challenge de Cádiz disputado en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, donde se vivió una final de máxima emoción con mucho sabor español, en la que Pep supo evitar el empate. Alfredo García-Heredia finalizó en segunda posición empatado con Matthew Baldwin y el amateur Eduard Rousaud en cuarta posición.

Pep Anglés salía en la jornada final a un golpe del líder, con la presión no solo de ganar el torneo, sino de mantener su posición en el ranking del Challenge Tour que le vuelva a abrir las puertas al Tour. A pesar de todo, arrancó la vuelta con bogey en el primer hoyo que supo solventar rápidamente con birdies en los hoyos 2, 5, 11, 12 y 13. Salía a jugar el hoyo 17 con dos golpes de ventaja sobre sus rivales, pero un error en el 17 puso en peligro su victoria, jugándoselo todo a la ultima carta, el 18. Un hoyo de máxima emoción para los tres golfistas que, hasta ese momento, luchaban por el título: Anglés, Alfredo García-Heredia y Matthew Baldwin, que forzaron el birdie que no lograron dando así la victoria al barcelonés.

Es su primera victoria en el Challenge Tour. Una victoria que tiene un valor añadido, ya que con ella, se coloca en segunda posición de la Road to Mallorca, a través de la cual los cinco primeros clasificados ganarán derechos para el Tour Europeo, donde quiere regresar.

Al lograr la victoria, Anglés hacía una señal emotiva, dedicándole el triunfo “a una persona que no está, que es muy importante para mi y que quiero mucho. Lo que se ve desde fuera es sólo la punta del iceberg, y lo que no se ve es la cantidad de trabajo que hay detrás de esto. Llevo cuatro meses trabajando por supuesto en mi técnica, pero también en otras facetas del golf para que todo lo que hago sea efectivo. Estoy trabajando muchas rutinas excéntricas desde el punto de vista espiritual, mental, emocional y física, ha sido un no parar de trabajar. He hecho muchos cambios a nivel de personalidad para ser una persona diferente y eso ha traído a la persona que soy hoy”.

El Andalucía Challenge de Cádiz ha sido decisivo para la Gran Final del Challenge Tour que se disputa la próxima semana en Mallorca, a la que irán directamente desde Cádiz Pep Anglés, Santiago Tarrío, Pedro Oriol, Alfredo García Heredia y Scott Fernández, los tres últimos gracias a su rendimiento durante estas dos semanas.

