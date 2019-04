Peligrosa marcha atrás del Sanluqueño (1-1) ante el Malagueño

El Atlético Sanluqueño y el Atlético Malagueño empataron a un gol en un partido en el que el punto no le supo a gloria a ninguno de los dos, porque los locales no se alejan del descenso ni los visitantes logran acercarse a los puestos de permanencia. Al contrario, los de Abel Gómez han dado un paso atrás en estas dos últimas jornadas en las que sólo ha sacado un punto en sus enfrentamientos contra último y penúltimo. El Malagueño, prácticamente descendido, le ha quitado cuatro puntos en sus dos enfrentamientos directos.

El encuentro comenzó con el cuadro local intenso y con ganas de lanzarse al área rival, mientras que el Malagueño estaba bien colocado en el campo. El primer acercamiento lo dio Del Moral en el 6’ cuando se internó en el área, pero su disparo se fue flojo. Instantes más tarde se produjo la primera oportunidad clara para los visitantes cuando Iván Jaime se marchó de varios rivales, pero la acción no legó a buen puerto. Todas estas ocasiones eran el presagio de lo que después fue el 0-1, obra de Juan Cruz que no perdonó ante Javi Jiménez.

El Sanluqueño se mostraba incómodo y fuera de sitio, pero se trató de algo pasajero. Alberto García, de potente disparo, envió el balón a córner tras tocar en un defensa. Tras ese saque de esquina, Álex Cruz cazó un rechace y batió al portero rival para hacer subir el primero en el luminoso.

Seguían pasando los minutos y con ellos la ocasiones. En el 19’ Del Moral centró pero el balón pasó sin que nadie lo rematara, y diez más tarde los locales respondieron tras una gran acción de Güiza. Justo antes del descanso se produjo una acción desgraciada, ya que Alberto García se lesionó y tuvo que abandonar el terreno de juego. Por el aspecto que mostró el jugador, parece que se trata de una lesión de gravedad.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica, y con cierto descontrol en el medio del campo. Ismael, de cabeza, tras una falta, probó fortuna, y Del Moral también se quiso unir a la fiesta pero su disparo lo desvió un defensa a córner. A partir de ese momento apareció la figura de Kellyan, que en más de una ocasión salvó a los suyos con estiradas de gran nivel.

Los últimos minutos fueron de constantes idas y venidas, con un Mario Hernández impecable despejando un balón suelto en el corazón del área, y con un Hugo que casi vio portería pero no tuvo suerte en los metros finales. Ya en el tiempo reglamentario el Atlético Sanluqueño tuvo el gol de la victoria tras un centro de Güiza que Mawi no llegó a rematar bien. En esa acción tuvo los tres puntos el cuadro local que, sin tiempo para más, vio como el 1-1 ya no se movió más.