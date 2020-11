El madrileño Pedro Oriol se pone al mando del Andalucía Challenge de España, en liderato compartido con el sueco Oscar Lengden, tras la disputa de la tercera jornada el sábado 7 de noviembre y a falta de un capítulo en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri (Chiclana). Con la clasificación está muy apretada, con cuatro jugadores a un golpe y Scott Fernández a dos, y un final decisivo, Oriol buscará su segunda victoria en el Challenge Tour.

El madrileño terminaba su tercera vuelta con cinco birdies y un bogey, 69 golpes para un total de 6 bajo par en lo alto de la clasificación, pero al final del día sus rivales cometieron los errores que le colocaron en primera posición ya que este torneo, como aseguró el líder "se decidirá en los últimos tres hoyos. Hay que tenerles mucho respeto, los dos primeros días tenían el viento en contra y estaban dificilísimos; hoy con el viento a favor se jugaban mejor, pero sin duda mañana el torneo se decidirá ahí".

Explicó que "hoy he jugado bien, muy tranquilo, mi actitud ha sido salir al campo y hacerlo lo mejor posible, como siempre, pero han salido mejor las cosas; ayer y anteayer le pegué peor a la bola y luché muy bien con el approach y el putt, que eran mi talón de Aquiles; hoy le he pegado mejor desde el tee y he seguido con buen juego de approach y putt. La verdad es que llevo dos años raros. Me lesioné y no pude jugar muchos torneos, este año no hemos podido jugar mucho más, pero yo sigo luchando, y con paciencia llegará".

Contó además que "hace mucho tiempo que no salgo de líder, y la verdad es que me hace ilusión; la clave mañana va a ser mental, sé que por una parte voy a estar nervioso por todo el tiempo que llevo sin estar ahí, pero al mismo tiempo con ganas de salir líder. Lo que tengo claro que no voy a hacer mañana es exigirme más de la cuenta, sino seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo. Sé que va a ser un día más tenso, pero esta es mi profesión".

Añadió que "durante el confinamiento me dediqué a hacer ejercicio en casa y, sobre todo, a pintar. Siempre me ha gustado muchísimo, pero lo tenía olvidado; de hecho, tanto mi padre como mi madre son pintores, pero es algo que tenía aparcado. Está claro que era el momento, empecé a pintar y vendí muchos cuadros; todo lo que gané lo doné a causas benéficas. Cuando gané el Rolex Trophy en el 2017 llevaba la gorra de Seve; no la tengo aquí, pero la llevo en el corazón. Ojalá su campo me inspire y pueda sacar la garra como él".

Cuatro jugadores comparten la tercera posición con 5 golpes bajo par: Ondrej Lieser, Raphael de Sousa, Richard Mansell y el líder de las dos primeras jornadas, Martin Simonsen.

El granadino Scott Fernández, miembro del Pro Spain Team de la RFEG ha subido a la séptima posición con una tarjeta de 69 golpes para 4 bajo par. Expuso que "he jugado correcto, he tenido pequeños fallos pero maquillando eso, se puede hacer una buena vuelta. Hoy ha sido una montaña rusa, una batalla mental que empezó muy bien, luego ha venido un hoyo muy malo, el 8, un par 5 con opciones de birdie y me ha salido doble bogey pero lo he sabido quitar de en medio en un momento. Los pares 3 de este campo son chulos pero tienen sus cosillas. Luego he tenido otro accidente en el 10 pero también un buen 12 con un chip muy bueno y el el 13 la he metido con el chip para eagle. Tengo muchas ganas de salir y pelear cada golpe y espero que la batalla de hoy sirva para el último día".

El domingo, a las 8:20 horas comenzará la jornada final del Andalucía Challenge de España. El líder, Pedro Oriol. saldrá al campo a partir de las 12.

