El Conil dio este viernes un paso decisivo hacia la permanencia al derrotar en su campo con un gol al final de cada periodo al Córdoba B, rival que también lucha por la salvación y que se presentaba con una buena dinámica de resultados, una racha que en cambio sí prolongan los pupilos de Lázaro Canto.

El equipo jandeño asumió desde el pitido inicial que no se podía fiar del filial. Quizás por ello no se permitió excesivas alegrías en una primera mitad anodina, sin apenas nada que llevarse a la boca los pocos aficionados que se dieron cita en el Pérez Ureba. El calor y el Carnaval no favorecieron a la asistencia de espectadores.

Sólo tres acciones merecen mención hasta el descanso, al margen del 1-0. En el minuto 2, jugada por la banda derecha de Mario, imponente, con centro y remate raso de Carmona que detiene Fernando. En el 17', Vera cabecea y despeja Fran. Y en el 21', Carmona con la testa manda al larguero.

El dominio alterno y un centrocampismo de los que aburre a las ovejas marcaron los siguientes minutos, hasta que en el 45' Cuenca recibe por la izquierda, entra hasta el fondo, centra y el balón golpea en la mano a Álex. El árbitro no dudó en señalar penalti y Fran Mejías transformó la pena máxima.

Con el Conil en ventaja, la segunda parte se vislumbró más abierta desde el comienzo, acaso por la necesidad de los visitantes. En el 52', jugada de Moyano que solventa Fran sin dificultad; en el 55', réplica de Heredia, que pasa a Carmona para que remate y mande a córner Fernando, y en el 58' el visitante Fran Gómez, el mejor de la medular del filial, pasa a Vera, el estilete más peligroso dispara a puerta y el balón se va a saque de esquina tras tocar en un defensa.

Lázaro Canto (Entrenador del Conil) "Hemos sumado tres puntos vitales que nos acercan a nuestro objetivo"

Las alternativas mantenían las espadas en alto. En el minuto 62, Mejías cambia de orientación hacia Heredia, que no culmina; en el 65', córner de Mejías y cabezazo de Fran Ponce cerca del poste derecho, y en el 66', falta en el vértice izquierdo de meta de Fernando, saca Fran Mejías y salva el portero.

El choque entró en el último cuarto de hora con todo por decidir. En el 75', centro de Felipe y remata de cabeza Vera desviado, y en el 82', Fran Mejías ejecuta una falta y Tamayo impacta por encima del travesaño.

El Conil buscaba la sentencia y el Córdoba B el empate, pero la balanza se inclinó del lado local en el minuto 85, cuando Mejías envió a Eloy y el recién ingresado al campo acertó a media altura tras deshacerse de su marcador.

Pese a que el pescado ya estaba vendido, el cuadro cordobés no arrojó la toalla y a punto estuvo de recortar distancias en el 89', en un cabezazo de Crespo que se estrelló en el larguero. Fue la última de un Córdoba B que gustó pero careció de profundidad.