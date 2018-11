Pasión rojiblanca del nuevo director deportivo del Recreativo Portuense

Dos son los colores futbolísticos de Paco López Doello, fundidos en la elástica del Recreativo Portuense: el rojo y el blanco. Unido al club desde el nacimiento de la entidad en 2010, el responsable de prensa del primer equipo y coordinador de cantera desde el inicio de la campaña pasada, ha optado por aceptar la propuesta de la directiva que preside Antonio Flor para suplir a Ángel Soler cuando este anunció su intención de dejar el cargo de director deportivo por incompatibilidad laboral. "Pedí un poco de tiempo para reflexionar, lo comenté con mi mujer, quien me ofreció su apoyo, y finalmente acepté", explica Paco López, al frente del puesto desde el lunes de la semana pasada.

López Doello asume que, recién llegado, está "preguntando y enterándome", aunque entiende que el salto "no es demasiado grande" por el conocimiento que ya atesoraba de cuerpo técnico y jugadores. Tiene claro que el objetivo reside en "la continuidad de lo que dejó en marcha Ángel Soler, conseguir la permanencia del sénior y darle estabilidad", admitiendo que el club no se plantea ascender, si bien, llegado el caso de contar con opciones en las últimas jornadas, "no renunciaríamos a nada".

El nuevo director deportivo del Recre estima que el ingreso en la División de Honor Andaluza "podría llegar a medio plazo gracias al trabajo que se efectúa con la cantera". Por lo que respecta a la presente temporada, considera que el sénior, noveno en la tabla, "está muy bien, manteniendo una buena racha de juego", aunque lamenta la anormalidad de que una plantilla con 24 efectivos sufra las lesiones de larga duración de casi una decena de sus miembros, situación a la que se unieron el domingo las molestias del portero Adri y el lateral izquierdo David.

Con todo, Paco López respira ante los previsibles retornos de Rafi Cruz, que podría superar su rotura de fibras en diciembre, y Víctor, quien dejaría atrás su fractura de peroné en enero, en el marco de un conjunto que ha fichado al delantero Mendoza (sin equipo) y que observa "más compensado que el ejercicio anterior", al mando de un técnico "que ha ganado en experiencia". El director deportivo del Recre asevera que, si bien el plantel "ha cambiado mucho con la incorporación de varias caras nuevas", el bloque de jugadores portuenses "se ha mantenido".

La conformación de la tabla, donde se observa a los adversarios de abajo (Tesorillo, Alcalá del Valle, Chiclana Industrial y Juventud Sanluqueña), más descolgados del ecuador que en campañas anteriores, permite contemplar las cosas "con mayor tranquilidad", a la espera de visitar el domingo al San Fernando B (13:30 horas en el Municipal de Bazán), rival que juzga "mucho más peligroso de lo que dictamina su ubicación clasificatoria".

Preguntado sobre la coyuntura del fútbol en El Puerto en la actualidad, con tres equipos -Recreativo, Estrella y Racing- en Primera, Segunda y Tercera Andaluza, respectivamente, y un estadio, el José del Cuvillo, cerrado por una administración concursal, Paco López confiesa que "la unión hace la fuerza y el hecho de que las tres escuadras existentes se lleven tan mal entre comillas genera muchos problemas", de forma que pronostica "muy difícil que con tanta división se pueda conseguir algo decente". Su análisis deviene totalmente pragmático y realista: "Como de momento no se ve la posibilidad de que esto mejore, cada uno por su cuenta lo intenta hacer lo mejor posible".