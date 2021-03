Partido definitivo para el San Fernando

No va más. Ya no queda más opción que conseguir ganar o ganar en el partido que el San Fernando disputa, al mediodía, ante el Marino. El equipo isleño tiene todas las papeletas para lograr ascender en la jornada de este domingo a la Primera División de la RFEF, antes denominada Liga Pro. Pero para ello, los de Jovan Stankovic tienen que darlo todo en el partido que jugará ante el CD Marino (equipo de Tenerife), donde la victoria, lógicamente, lo mantendría en la segunda posición de la tabla, y en caso de empatar o perder tendría que estar totalmente pendiente de lo que el Sanluqueño hiciese en su visita a Algeciras y lo que ocurriese en el encuentro de carácter canario entre el Tamaraceite y Las Palmas Atlético.

Pero los de La Isla no pueden dejar paso a las especulaciones. Ya desperdiciaron un match ball el pasado domingo en el choque que les midió al Marbella, donde una victoria les hubiese llevado a la gloria y dejar escapar dos oportunidades significaría un rotundo fracaso después de las expectativas que han plasmado el cuadro de San Fernando durante esta primera fase de competición, donde ha estado como líder en varias jornadas y supo reaccionar ante un mal inicio de competición.

El trabajo y lo que se respira en el entorno azulino es prácticamente de optimismo total. La familia isleña sabe que se mide al colista del grupo, a un equipo que solamente lleva diez puntos en lo que va de campaña y a un rival en teoría más débil. Pero igualmente saben que el Marino está necesitado, y mucho, de puntuar de cara a la segunda fase de competición porque eso alimentaría el sueño de no descender a la fatídica Tercera División. Son conscientes que, en la misma tesitura, el equipo tinerfeño arribó a La Isla y cosechó una más que sorprendente victoria, encajando los isleños tres goles en su feudo. Eso es lo que más encendida tiene las alarmas del cuadro de Stankovic, que no se fía, ni de lejos, del rival y de su situación clasificatoria.

El trabajo principal ha estado, durante la semana, en buscar una calma necesaria, en que no haya aceleraciones, en que no aparezca la ansiedad y en que se hagan las cosas como se tienen que hacer para cosechar la victoria y, de paso, no mirar ni de lejos los otros partidos en cuestión.

En el apartado deportivo, el San Fernando viajó este sábado con rumbo a Tenerife y entre los convocados, por obligación federativa, no estaba el extremo francés Biabiany. El jugador del equipo azulino sufrió la expulsión por doble amarilla en el partido del pasado domingo ante el Marbella y, por lo tanto, tendrá que cumplir un encuentro de sanción.

Por lo demás, todos disponibles y el equipo no variará en mucho al que se presentó el pasado domingo en el Iberoamericano ante el Marbella, con la incorporación en banda de Omar Perdomo para dejar paso a Pepe Bernal o Sandro Toscano en el centro del campo.

En cuanto al equipo tinerfeño, destacar las bajas de Fede Olivera y Arencibia por lesión, así como la de Nadjib por sanción federativa. En el plano positivo, el equipo tinerfeño recupera al cancerbero Ángel Galván, que se jugará la plaza de la portería con Kikvidze.

Todo está preparado para descorchar el champán, para celebrar un ascenso y el objetivo cumplido de la temporada que no era otro que el de estar entre los tres primeros clasificados cuando finalice la primera fase de la temporada. Lo demás, será soñar con cotas más altas.