Partidazo en San Fernando contra otro de la zona de arriba

El de esta tarde no es un partido más. Es el partido. El San Fernando, en clara situación ascendente, recibe a un Badajoz necesitado, herido por el partido de ida de la temporada, en el cual los isleños vencieron y le dieron un repaso, y deseoso de romper su racha negativa, esa que ha originado el cambio de técnico, Nafti por Munitis.

Pero es el partido de los partidos porque se miden dos conjuntos que tienen toda la intención del mundo de terminar la temporada regular entre los cuatro primeros clasificados, ya que ambas escuadras han demostrado con creces durante la campaña que tienen mimbres suficientes para desarrollar un gran juego, y porque isleños y pacenses están obligados a ofrecer un gran espectáculo en un choque donde la necesidad es imperiosa. Los locales porque no vencen en casa desde el mes de noviembre y los visitantes porque los últimos resultados los han apeado de los puestos de play off.

En La Isla todo se traduce a optimismo porque los de Alberto González, después de pasar la peor racha de la temporada, han vuelto a encontrar la sonrisa, la alegría y el desparpajo. La llegada del técnico malagueño coincidió con el empate y gran sabor de boca que dejó el equipo isleño ante el Real Murcia y, sobre todo, la goleada del pasado domingo en Yecla, donde rompió una racha de 31 partidos del Yeclano sin hincar la rodilla ante sus aficionados.

En lo deportivo, destacar que están a punto todos a excepción de Antonio Oca. Aunque se ha unido en los pasados días al grupo tras superar su lesión, todavía le resta al menos una semana más para estar disponible.

La gran duda es la de Hugo Rodríguez, que arrastra desde hace varias jornadas molestias que le impiden terminar de trabajar con normalidad. Esta semana paró a principios y se fue incorporando al grupo paulatinamente. Ha sido convocado y su presencia se antoja vital en el once inicial que intente doblegar al todopoderoso Badajoz.

Ni que decir tiene que el ambiente en el seno del equipo isleño ha mejorado considerablemente y que durante la semana el optimismo moderado y las buenas caras han rodeado de manera especial el trabajo.

En cuanto al equipo pacense, que hace dos semanas despidió, pese a estar en puesto de play off, a su técnico Nafti, parece que las aguas andan algo revueltas. El conjunto de Badajoz no termina de ser el gran equipo que prometió su presidente a principios de temporada, cuando su apuesta no era otra que la de terminar la campaña regular en el primer lugar de la clasificación. De momento es quinto tras su derrota ante el Córdoba y lo peor es que si los isleños lograsen la victoria le arrebatarían esa posición porque, a pesar de que empatarían a puntos, el goal average particular auparía a los de Alberto González a la quinta plaza.

Seguirá sin contar con dos de sus piezas fundamentales. Se trata de Sergi Maestre, que se recupera de su rotura en un aductor, y el exazulino Chris Ramos, que no podrá medirse a su exequipo por una lesión en los isquiosurales.

La afición azulina responderá de manera unánime a la recuperación del equipo isleño y lo atractivo del partido entre dos equipos encaramados en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Eso, el buen tiempo y la gran victoria en Yecla hará que sean muchos los aficionados que se desplacen hasta Bahía Sur para presenciar el choque.