El Nono Gutiérrez de Chipiona, para el Jerez Industrial

Un tanto de Pascu nada más comenzar la segunda mitad sirvió al Jerez Industrial para llevarse la 33 edición del Trofeo Nono Gutiérrez que le enfrentó en el Gutiérrez Amérigo al Chipiona. El cuadro industrialista ponía de este modo la conclusión a la pretemporada con otro triunfo.

Paco Cala volvió a apostar por un sistema 5-3-2 que parece que es el que gana enteros para el debut liguero contra el Ubrique. Jesús Vega, Javi Falcón y Nando fueron los jugadores más destacados de los rosados -jugaron con la segunda equipación- mientras que Pascu fue el autor del único tanto aunque tuvo bastantes ocasiones más.

El dominio de los jerezanos fue absoluto y Nando tuvo la primera clara ocasión recibiendo al hueco un pase de Vega que le dejaba solo ante el meta local, enviando por encima del larguero. Domingo y Dani tuvieron sendos remates de cabeza en saques de esquina botados por Falcón, rematando en ambas ocasiones fuera. Pascu pudo hacer el 0-1 antes del descanso pero no llegó a un centro de Poley. No falló en la siguiente, nada más volver del vestuario aunque con algo de fortuna, ya que un defensa cortó un pase hacia Nando, cayéndole el balón al ariete, que no fallaba esta vez. Nando estuvo a punto del 0-2 pero su lanzamiento de falta se estrellaba en el larguero.