Neymar vuelve a mostrar sus dos caras

Determinante y decisivo, aunque también histriónico y polémico. El gran astro de Brasil, Neymar Junior, mostró en la victoria ante México las dos caras que lo convierten en una de las figuras más señaladas de Rusia 2018.

Apaleado durante las primeras semanas del torneo por emblemas como Lothar Matthäus o Eric Cantona por su tendencia a simular en el campo, Neymar respondió por fin con fútbol en Samara.

En el minuto 51, el crack de la canarinha abrió el marcador con una jugada personal y tras asociarse a la perfección con Willian. Y ya al borde del final, asistió a Roberto Firmino en el definitivo 2-0 después de otra de las veloces incursiones en el área con las que había martirizado a la zaga mexicana durante todo el choque.

Sin embargo, algunos minutos antes, en el 72, el atacante del Paris Saint-Germain sacó a relucir esas actitudes que desesperan a sus rivales y que alimentan los odios contra él.

Después de sufrir una falta en un costado, Neymar intentó retener la pelota y el azteca Miguel Layún le pisó levemente el tobillo. El brasileño se retorció dio varias volteretas y se retorció de dolor durante algunos minutos en el césped.

"Payasadas", se quejó luego el seleccionadro de México, Juan Carlos Osorio. "Si quiere estar en el suelo, que se vaya a acostar a su casa", recriminó Layún, quien admitió haberlo tocado "un poco" al intentar recuperar el balón cuando México perdía 1-0.

Tras el choque, el seleccionador de Brasil, Tite, salió a defender al jugador del furibundo ataque de Osorio, que había calificado la conducta de Neymar como "una vergüenza para el fútbol". "Él juega la pelota. Él no pisa y a él lo pisaron. No es necesario hablar, sólo mirar", protestó Tite.

Esta vez la polémica no opacó el gran partido de Neymar, el motor de su equipo tras un comienzo pálido en Rusia. Cada vez más fino después de haber pasado casi tres meses sin jugar por una lesión en su pie derecho, el crack del PSG también contestó. "Las críticas intentan desacreditarme, pero no me importan", dijo.

"Neymar volvió a ser Neymar", bramó el diario Folha de Sao Paulo sobre la mejor actuación del delantero en el Mundial de Rusia hasta el momento.