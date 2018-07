Movimientos en el Sanluqueño

El Atlético Sanluqueño continúa realizando movimientos una semana después de consumar su ascenso a la categoría de bronce del fútbol español, tras eliminar al Yeclano Deportivo en el último cruce. La entidad verdiblanca va dando forma a su plantilla y ha anunciado los primeros descartes para el curso venidero.

El Sanluqueño ha tomado la decisión de que el portero Fran, el lateral izquierdo Ezequiel Arana y el atacante Luisito no continúen en el club, con el que han logrado dar el salto de categoría tras una Liga complicada en la que el equipo de Rafael Carrillo alcanzó el play-off como cuarto clasificado. El sevillano Fran, que tiene 32 años, firmó hace un año procedente del Arcos, si bien abandona Sanlúcar tras jugar once encuentros. En cuanto al ex cadista Ezequiel Arana (32 años), pone punto y final a tres años en El Palmar en su segunda etapa de verdiblanco. El lateral portuense disputó 18 partidos en la 2017-18. Y Luisito, un cordobés de 27 años que llegó con la Liga iniciada procedente del Villarrubia (Tercera), se marcha con 19 encuentros en sus piernas.

Además, el próximo jueves tendrá lugar la asamblea general ordinaria del Sanluqueño en el salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo, a las 21:00 horas en primera convocatoria y a las 21:30 en segunda, con este orden del día: 1º Informe económico y deportivo temporada 2017-18; 2º Aprobación balance económico temporada 2017-18; 3º Aprobación cuotas de socios temporada 2018-19; 4º Aprobación presupuesto temporada 2018-19; 5º Ruegos y preguntas.