Minuto 1 del San Fernando 2022/23

El presidente del San Fernando compareció ante los medios de comunicación. Y lo hizo para dar borrón y cuenta nueva, para pedir las pertinentes disculpas y para anunciar, de manera tímida, los pasos que seguirá el club, el proyecto de futuro, y las decisiones técnicas y deportivas que llevarán inmersa la nueva temporada.

En un principio, el mandamás del equipo azulino pidió perdón a la afición por lo acontecido principalmente en la última jornada de la competición y en el periodo donde el equipo no ha ganado. Louis Kinziger dejó a las claras la decepción que había, incluyendo a la junta directiva y señalaba que “no era el final que nos merecíamos, después de tanto esfuerzo”. De la misma forma, el presidente azulino quiso agradecer a la afición la comunión que ha existido durante la temporada sentenciando que “me quedo con los momentos donde el estadio fue una auténtica locura”.

Casi sin dejar tiempo en la alocución el máximo representante del equipo de La Isla dejó a las claras que el objetivo principal era el mantener la categoría y eso se consiguió, que muchos equipos soñarían con estar en el lugar del San Fernando y que la temporada ha servido de aprendizaje “un aprendizaje forzoso que nos servirá de mucho para la temporada venidera, en una categoría tremendamente complicada, y en especial en este grupo donde para salvarse han hecho falta 48 puntos, mientras que en otra la salvación estaba en treinta y pico”.

Ya inmersos en la temporada venidera, Louis aclaró que, desde el mismo día de ayer, ya existen reuniones constantes y periódicas con los jugadores, para mostrarle las intenciones del club, ya que lo que se pretende es que “se comience la pretemporada con el equipo cerrado y no sea el caos que fue de incorporaciones la recientemente terminada temporada”, dejando como titular que “este club es ambicioso y seguiremos trabajando sobre la base que hemos creado”.

Por ello, uno de los temas más candentes es saber si Nacho Castro seguirá una temporada más al frente del equipo o será destituido, rumor que ha cogido fuerza en los últimos días. Kinziger fue claro y conciso en ese aspecto “no estoy aquí para despedir a nadie, y menos a Nacho Castro”, indicando que el entrenador ha tenido una temporada repleta de problemas, con momentos en los que se ha encontrado con ocho jugadores lesionados, que tuvo que salir de un enorme bache a principios de temporada y que hizo que el equipo jugase de manera espectacular “¿Conocen a un entrenador mejor para hacer esto?”, preguntó al aire el mandamás azulino.

Lo que si dejó a las claras que es que se reunirá con el entrenador en el transcurso de los próximos días “para saber en que estado se encuentra porque terminó un hundido al finalizar la temporada y para saber sus inquietudes, sus pensamientos y en qué necesita nuestra ayuda”, haciendo claro el anuncio de que el técnico asturiano está, en estos momentos, más dentro que fuera del San Fernando.

Fue el momento el que arremetió a parte del plantel. “Les pedí antes del partido ante el Baleares que quería a once guerreros y eso no fue así, por lo que todo tiene su consecuencia”, señaló para indicar que habrá numerosos cambios en la plantilla llegando a señalar que podrían dejar al equipo hasta llegar a un 50 por ciento de los componentes del plantel.

En ese punto de la rueda de prensa, el presidente se encendió y arremetió claramente contra jugadores, sin decir nombres, aunque estaba claro por quién iba ya que el comentario de “no se puede tener a un delantero que no ha marcado en once jornadas y que ha fallado tres de los cinco penalties que ha lanzado, es inexplicable”, en referencia a Francis Ferrón. De la misma forma, indicó que “me da igual que tengan contrato en vigor. El escudo del San Fernando se respeta y se honra y he visto a jugadores que no han dado la cara, podíamos perder cero a cuatro, pero los que salten al campo con la camiseta del San Fernando lo tienen que dar todo y hay jugadores que no lo han hecho”.

Del futuro inmediato señaló que “he tenido dos conversaciones con el grupo inversor y lo cierto es que no había alegría, eso es lógico, pero se sabe que está plantada la base, el año pasado el objetivo era mantener la categoría y este año será aumentar las prestaciones y subir un peldaño más. Ya dije que esto es una carrera de fondo y que poco a poco se darán los pasos necesarios para ser lo más grande posible”, manifestó.