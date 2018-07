Mertens admite que no conoce a Japón

El delantero belga Mertens confesó que no sabe mucho de Japón, el rival de su equipo mañana en los octavos de final del Mundial. "No me gusta tanto ver fútbol. Pero conozco un par de jugadores japoneses porque juego regularmente contra ellos. Pese a todo, sé que no será un encuentro fácil", expresó.

El ariete, en esa medida, prefiere ser cauto ante un rival teóricamente inferior y que llegó a octavos por tener menos tarjetas amarillas que Senegal. "Somos los favoritos, pero miren nuestro partido contra Estados Unidos (Bélgica ganó por 2-1 en tiempo extra) hace cuatro años. Casi perdemos. No quiero ni hablar de Gales en 2016", recordó sobre la derrota en cuartos de final en la pasada Eurocopa. Ante la pregunta de si el trío que él conforma junto a Lukaku a Hazard es el mejor ataque del mundo fue precavido: "Nos gusta marcar muchos goles. Pero hay también otros ataques fuertes".

Se mostró prudente y respetuoso con Japón. "Somos conscientes, por experiencia, que este partido contra Japón puede ser nuestro último partido en el torneo. No debemos subestimar a Japón", dijo el jugador del Nápoles. No obstante, se mostró confiado en que Bélgica logre alcanzar los cuartos de final. "Espero que sea un buen partido y ganemos. Pero no hay que olvidar que Japón tenía un grupo duro. Venció a Colombia y echó a Polonia de la competición".

Mertens, de 31 años y que ha jugado 72 partidos con los 'diablos rojos', fue titular en el conjunto de Roberto Martínez pero suplente en el último, ante Inglaterra. El jugador formó parte de las rotaciones establecidas por su técnico, que puso en escena un once con futbolistas menos habituales. "Estoy muy orgulloso de lo que hicieron los compañeros que jugaron ante un equipo como Inglaterra. Han tenido la oportunidad de jugar en la Copa del Mundo y si lo hacen bien, mejor para todos", concluyó el veterano jugador, que destacó que Bélgica no hizo cálculos en el último choque para ver que era lo más conveniente para los intereses de su selección. "Nuestra dinámica es fantástica. Llevamos mucho tiempo juntos y siempre pensamos que podemos ganar todos los partidos", opinó.