Llega la segunda eliminatoria de la Copa Federación, que traducida resulta la semifinal zonal del grupo donde está inmerso un San Fernando que se medirá, a partir de las ocho y media de la tarde, a la Balona en un encuentro donde los isleños deben de volver a encontrar la senda de la victoria para buscar un hueco en la final de esta fase, con la intención de acceder venciendo en la misma a la ansiada Copa del Rey.

Está claro que la Copa Federación debería servir para dar una oportunidad a los jugadores que habitualmente no encuentran sitio en el titular, pero la situación ha cambiado radicalmente y las dos derrotas consecutivas y la importancia del rival harán que el técnico no realice una revolución total en el once aunque, eso sí, entrarán muchos jugadores nuevos respecto al encuentro que se disputó contra el Cádiz B, principalmente porque se le ha dado descanso a Pedro Ríos, Moisés García Gabi Ramos y Toscano, que no han sido convocados.

El encuentro, aun así, ha levantado expectación en la ciudad y a pesar del estado en el que se encuentra el terreno de juego del Iberoamericano se espera un bonito duelo entre dos equipos que tienen, desde hace muchos años, una relación especial, sobre todo por el cambio de cromos que se ha producido entre ambas entidades en cuanto a jugadores se refiere.

Para Tito García Sanjuán, el partido sí llega en un buen momento porque para el técnico maño "es la mejor forma de recuperar las sensaciones que quizás no tuvimos tan buenas el pasado domingo. El choque nos servirá para encontrar ese puntito que hasta el otro día teníamos y así volver a la senda correcta".

Por su parte, al equipo linense no le viene nada bien el partido. En un principio porque tiene hasta cinco jugadores lesionados que no podrán ser de la partida, concretamente Moussa, Igor Martínez, Tito Malagón, Luis Alcalde y Piro Camacho, por lo que el técnico, Jordi Roger, ha tenido que convocar a dos jugadores del filial para completar la convocatoria de cara a un partido donde también los linenses tienen la ilusión de lograr en el futuro inmediato el preciado acceso a la Copa del Rey.