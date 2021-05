Máxima emoción en el liderato en aguas de la Bahía

La cosa se pone que arde en aguas gaditanas tras la segunda jornada de la Copa de España de ILCA 7, que el canario Joel Rodríguez termina compartiendo liderato con el balear Carlos Roselló. El olímpico salva los muebles gracias a la victoria en la tercera y última prueba del día -sexta del campeonato- a la que llegó segundo a un punto de Roselló, quien con un segundo en el último recorrido devolvía el top al regatista del RCN de Gran Canaria. El tercer puesto a sólo tres puntos de ambos lo ocupa ahora el balear Pere Ponseti, ganador de dos pruebas hoy. Impresionante por decisiva será la tercera y última jornada que se disputa este domingo en la que todo está por decidir en el podio absoluto.

Rodríguez aguantó el top provisional tras la cuarta prueba gracias al descarte de un quinto frente a un segundo de Roselló, pero un tercero del balear en la siguiente con otro quinto del canario, permitían a Rosello ponerse en cabeza por un punto. Después de eso llegaría la reacción del canario que ganaba el tercer recorrido con Roselló pisándole los talones para empatarle a puntos en la general provisional. Ponseti por su parte se desmarcó de ambos en las dos primeras pruebas con dos recorridos casi perfectos y con un tercero en la siguiente, mantiene abiertas todas las opciones. Los tres abren brecha con ocho puntos de distancia con el cuarto clasificado y líder de la copa Sub 21, el catalán Ricard Castellvi, hoy 3º, 7º y 4º.

Castellvi sigue firme en su objetivo y renta ya más de una decena de puntos a su inmediato competidor, el regatista de Tenerife Leopoldo Barreto, segundo Sub 21 y séptimo absoluto. Por su parte el andaluz Guillermo Flores (CN Río Piedras) sigue décimo segundo después de validar dos décimos y descartar un fuera de línea con pena máxima.

Copas de Andalucía de ILCA 6 y Windsurf

Por lo que respecta a la Copa Autonómica de ILCA 6, la jornada inaugural se resuelve con el regatista del CN El Trocadero, Francisco Manuel Bolaños, en cabeza con cinco puntos, seguido con dos y seis más por Carlos Francisco Sánchez del CNM Benalmádena y Jacinto Barroso del CDN Punta Umbría, segundo y tercero, respectivamente. A las puertas de este primer podio a solo tres puntos, se sitúa la primera niña, Lola Belizón, perteneciente al equipo del Club Polideportivo Cádiz (antes CN Elcano). La victorias parciales se las repartían por este orden Bolaños, Sánchez y Barroso.

Al mismo tiempo navegaron las tablas en la primera jornada de su copa autonómica organizada por el CN Puerto Sherry, con tres pruebas para las clases Techno y Raceboard y una más para las iQFoil. En las categorías Techno e iQFoil mandan los regatistas del CN Puerto Sherry con mayoría de chicas en el top, con los primeros lideratos a manos de María Fernández en Techno Sub 17, de Lucía Guardiola en Techno Sub 15, Ana Sánchez Corrales en Techno Plus, Alejandro Arauz en iQFoil Juvenil y los hermanos Pilar y Fernando Lamadrid imbatidos en iQFoil femenino y masculino. Por último en la clase Raceboard, el dominio es para Álvaro Rivera del CNM Benalmádena, ganador de las tres pruebas.

La jornada de hoy se navegó bajo vientos de poniente de 10 nudos de intensidad media en las dos áreas de regata. Mañana domingo finalizan todas las clases, en una jornada que adelanta el horario de salida a las 10:00 horas en previsión del temporal de lluvia y viento que se anuncia para la tarde en la costa gaditana. Tras la regata tendrá lugar la entrega de trofeos de las clases ILCA y Windsurf en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.