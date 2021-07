La balear Martina Gomila y el andaluz Roberto Aguilar, primeros líderes

Ya tenemos los primeros líderes del Campeonato Ibérico de Optimist que se disputa desde hoy hasta el sábado en aguas de Puerto Real, tras una primera jornada regatera donde las haya en la que los jóvenes lo han dado todo, como se esperaba entre una flota que alberga los mejores exponentes de la clase en liza por los títulos del IX Trofeo de Verano Almirante Cervera.

La regatista balear Martina Gomila, del CN Arenal, y el andaluz Roberto Aguilar, perteneciente al CNM Benalmádena, comparten liderato tras ganar cada uno de ellos las dos pruebas de su grupo y se ponen en cabeza de la categoría Sub 16 y la Copa Desing3. El tercer puesto es para el joven Carlos Carrasco, del CN Puerto Sherry, primer Sub 13 con dos segundos en la flota de Aguilar, y le sigue en el cuarto puesto José Manuel Cuellar, del RCN de Adra, que compite en el tercer grupo en los que se distribuye la numerosa flota para la fase de clasificatorias. Cuellar suma solo un punto más que Carrasco en su misma categoría, tras estrenarse con un segundo y un tercero.

En el grupo del almeriense compiten también los baleares Sean Sadler y Judith Estarellas, que se sitúan quinto y sexta con una victoria parcial cada uno y un séptimo y un octavo en la otra prueba, respectivamente. Sadler es el tercer Sub 13, mientras Estarellas es la segunda niña Sub 16 tras Gomila. Entre los más pequeños, destaca Mercedes Medel, del CN Sevilla, que se pone en cabeza de la categoría Sub 11 seguida con los mismos puntos por Eduardo Navarro del RCN de Alicante.

La flota escuchó la delta (señal de atención para ir al agua) alrededor de las 12:30 horas y después de una hora con todos ya dispuestos y ansiosos en el área de regatas, el comité dirigido por el oficial Javier Escolano daba la primera salida del día para una flota que aplacó las ganas de competir a lo largo de dos pruebas de 45 minutos de duración cada una de ellas. El viento de poniente se mostró bastante estable, subiendo desde los 6 nudos de intensidad iniciales hasta alcanzar 12 en los últimos tramos de una navegación que se diferencia del resto de lugares por la ausencia de ola.

Este viernes están previstas tres pruebas con las primeras salidas a partir de las 13:30 horas, y terminará la fase de clasificatoria para dejar definidos los grupos oro, plata y bronce de cara a la última jornada.

El Campeonato Ibérico de Optimist, IX Trofeo de Verano Almirante Cervera, I Copa Desing 3, es una regata organizada por el CN El Trocadero de Puerto Real y cuenta el patrocinio principal de la empresa local Desing 3, y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, la Diputación de Cádiz, las Federaciones española y andaluza de Vela, el Consejo Superior de Deportes, la Secretaria nacional de la clase Optimist -AECIO- y la firma Nautisurf.