Manzanares se sale con el crono en el Slalom de Arcos

Veintiuno de los veintitrés equipos inscritos se presentaron en el Recinto Ferial con motivo del Slalom de Arcos, prueba automovilística que tuvo lugar este pasado sábado a partir de las 5 de la tarde en esta población de la Sierra de Cádiz.

La quinta prueba del Andaluz de Slalom fue mixta, prevaleciendo la tierra (90%) sobre el asfalto (10%), lo que hizo un slalom muy divertido para el público que pudo seguir los derrapes de los equipos participantes. La primera zona de asfalto debía sortear farolas en un zig zag rápido y técnico y la segunda resultaba de una amplia explanada a la que había que dar dos vueltas en el mismo sentido subiendo antes a otra zona de tierra cercana a la salida.

La lluvia caída los días anteriores confiaron a Escudería Sur en que no sería necesario regar la gran explanada, pero no fue así y tras la primera manga, la polvareda era considerable, pero no demasiado molesta para un numeroso público que permaneció en su sitio en las tres pasadas.

La victoria se mostraría cara en una prueba que mantuvo el pronóstico abierto hasta el final y que destacó por las numerosas penalizaciones (caída de conos, errores en el recorrido... etc.) de alguno de los equipos participantes.

La manga de reconocimientos arrancaba a las 17:15 horas y Manzanares ya dejaba claro que venía a ganar como el pasado año marcando un 01´21” muy por delante de Emilio Díaz y su Seat Arosa (01.24”) y de Samu Pichaco (01.25”). Pero esa manga era de tanteo y entorno a las 18:00 horas daba comienzo la primera Oficial con numeroso público que poco a poco se iba sumando al espectáculo. Manzanares seguía intratable (01.21”.6) pero Díaz se acercaba peligrosamente (01.21”.8) y Pichaco también estaba en la pomada ( 01.22”). En esta manga el rápido piloto local Luismi Collantes daba un golpe ligero con un bordillo con su Citroën Saxo 8 v que le hacía perder tiempo y concentración.

A las 7 de la tarde se iniciaba la segunda y última manga oficial y no había nada decidido. Manzanares salía primero y de nuevo marcaba un crono increíble 1.21”.428. Collantes y Del Buey (Suzuki) salían a continuación y realizaban 01.24”, pero la hora de la verdad llegó con los dos últimos participantes actuales segundo y primer clasificados en el Andaluz de Slalom. Emilio Díaz se lanzaba a por todas y paraba el reloj en 01.21”. 425, pero derribaba el último cono del trazado, por lo que le valdría el tiempo de la primera manga. Por último Samuel Pichaco también apretaba y era capaz de bajar hasta el 1.21”.944 por lo que quedaba finalmente tercero.

Brillantes actuaciones también del onubense Fernando Luque (Citroën AX), que después de muchos años de ausencia fue superándose en cada manga realizando un 1.25” 555 que le aupó hasta la 6ª plaza absoluta y fue merecedor del Trofeo a la Espectacularidad que otorga Turbo Gas. En División II el vencedor volvió a ser el malagueño de Archidona Ismael Páez y su Fiat Punto HGT seguido de Cristóbal López (Fiat Punto GT) y de Javier Melero (Clio 16 v) y el Trofeo a mejor Junior fue a manos del cordobés de Pozoblanco Floriano Valero (Opel Astra).