Maite Lebrero: "Es increíble lo que está haciendo el San Fernando"

Lo que está haciendo el San Fernando CD en la actual temporada está empujando a soñar a toda la familia azulina. El hecho de que haya finalizado la primera vuelta, se lleven cuatro encuentros de la segunda y se continúe entre los cuatro primeros clasificados invita al optimismo. A pesar de que se repite hasta la saciedad eso de tener los pies en el suelo y que el objetivo es la permanencia, soñar no cuesta nada y son muchos los que siguen disfrutando con la idea de que esto tuviese una continuidad hasta final de temporada para seguir haciendo historia.

La propia delegada de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando, Maite Lebrero, visitó ayer al equipo azulino durante su sesión de trabajo y transmitió al entrenador del cuadro isleño la enorme satisfacción y el orgullo que se siente en la ciudad con lo que está realizando el cuadro que dirige José Pérez Herrera.

Maite Lebrero estuvo viendo las evoluciones del plantel por espacio de media hora y, una vez finalizada la sesión preparatoria, departió con el cuerpo técnico del cuadro azulino y principalmente con su primer entrenador, José Pérez Herrera, con el que mantuvo una animada charla concerniente a la marcha del equipo así como sobre la evolución tan positiva que ha experimentado el césped del Iberoamericano de Bahía Sur.

Lebrero, que estuvo acompañada del primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, se mostraba tremendamente satisfecha de las conversaciones con el entrenador y con parte de la plantilla. Nos atendió como es habitual en ella, con una sonrisa y la mayor de las amabilidades. "Es increíble lo que está haciendo el equipo", nos comenzaba comentando para añadir que "nos tienen a todos ilusionados".

Elogio de la concejala al equipo "Estar entre los cuatro primeros es algo digno de destacar cuando el objetivo es conseguir la permanencia"

Para la delegada de Deportes, "estar cuartos clasificados, en puestos de play off, con el presupuesto que se tiene y cuando el objetivo no es otro que la permanencia es un logro digno de destacar y la verdad es que el equipo está recibiendo la gratificación de todos los seguidores y aficionados del San Fernando, y el Consistorio no podía ser menos".

De la misma forma, Maite Lebrero se mostraba muy ilusionada de la evolución positiva del césped del Iberoamericano de Bahía Sur y señalaba que "he tenido la oportunidad de ver in situ que mejora con el paso de los días y que todavía puede mejorar más. Eso nos llena de satisfacción, ya que se ha hecho un gran esfuerzo para que el campo esté en las mejores condiciones posibles".

Volviendo a la conversación mantenida con el entrenador, era clara al señalar que "el equipo sigue trabajando con la misma humildad de siempre y lo que más gusta es que no se lancen las campanas al vuelo y que la mentalidad siga siendo la de ir partido a partido, pero es que prácticamente todos los domingos nos dan una alegría".

En cuanto a las relaciones San Fernando CD-Ayuntamiento indicaba que "son muy cordiales y lo cierto es que hay muy buena predisposición por ambas partes; eso es muy importante para que todo vaya sobre ruedas y se esté realizando una temporada de ensueño".

Maite Lebrero continuaba saludando junto a Fran Romero a componentes de la directiva isleña, a aficionados y a jugadores que se acercaban. Todo parece ir viento en popa en el seno del equipo azulino, que prepara ya con intensidad el duelo del domingo ante el Villanovense en el estadio isleño.