Lolo Guerrero: "El año 2019 puede ser apasionante"

En cuanto a su estancia en La Isla desde hace ya dos temporadas deja a las claras que "estoy muy a gusto en una ciudad que me ha acogido a las mil maravillas, en la que me siento especial y donde disfruto de mi trabajo. Lo cierto es que solamente falta que una parte importante de la ciudad se vuelque con el equipo y la verdad es que todo sería de ensueño", señala el jugador azulino.

Parece sacado de un calco, pero el mensaje de la totalidad de la plantilla no es otro que el de "tener los pies en el suelo y saber de donde venimos y a donde vamos. Hay que recordar que nuestro objetivo es la permanencia . Por ello, principalmente, lo importante es alcanzar lo antes posible los 46 puntos que necesitamos para estar una temporada más en Segunda División B. Luego ya se podrá disfrutar, se podrán ver más objetivos, se podrá jugar sin presión y eso es muy importante y da muchos resultados", enfatiza.

El sevillano echa la vista atrás y sentencia que "el año pasado lo pasamos un poco peor y nos costó mucho el coger el ritmo, pero este año está siendo muy diferente", añadiendo que "la clave ha estado en que la mayoría del grupo tuvo continuidad y los conceptos del míster ya estaban bien interiorizados ", además de que " los nuevos que han llegado se han adaptado de una manera espectacular . Lo cierto es que el auténtico secreto del San Fernando no es otro que saber a lo que juega y aplicarlo, partido a partido".

Tras el primer trabajo del año, Lolo Guerrero tiene claro que la situación del equipo no va a cambiar en nada y que se seguirá dando alegrías en el nuevo año porque "2019 puede ser apasionante" , afirma con rotundidad cuando lo abordamos tras el entrenamiento.

Los laterales Gabi Ramos y Diego Simón, ausentes el lunes

El San Fernando disputará el lunes su primer partido de Liga en el año 2019. Para el choque, contra el Almería B, José Pérez Herrera no podrá contar con el concurso de uno de sus hombres más destacados, Gabi Ramos. El lateral derecho cumplirá un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y, con casi total seguridad, su posición en el campo la ocupará Nano Cavilla. Igualmente todo hace indicar que tampoco estará a tiempo el lateral izquierdo, Diego Simón, que con problemas musculares no termina de estar al cien por cien. Su plaza la ocupará Juanje Torrejón. Por el contrario, el técnico jerezano, con respecto al partido ante el Jumilla, recupera a Bruno Herrero que, presumiblemente, estará en el once.