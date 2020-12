Lluvia de títulos en otra jornada 'top' en la Bahía

Despedida a lo grande para la 17ª Regata de Año Nuevo, 12º Memorial Kim Lythgoe en la Bahía de Cádiz, con una jornada soleada y fría con vientos medios del norte. La regata navideña con la que Andalucía despide el año se salda con más de una veintena de campeones absolutos y autonómicos y un total de sesenta trofeos entregados a la totalidad de ocupantes de los podios en cada categoría. La regata destaca un año más a los ganadores del Memorial Kim Lythgoe, que vencen Pilar Lamadrid, el polaco Michal Lis y el belga Steven Van Broeckhoven como ganadores femenino, juvenil y masculino, respectivamente, de la clase iQFoil.

No hay sorpresas en la clase 420, en la que los hermanos Fernando y Carlos Flethes vencen con cinco tantos de seis. La tripulación del CN Puerto Sherry volvía a ganar una prueba y se despedía con un segundo en el último recorrido, en el que eran superados por sus compañeras de club, Susana Ridao y Elena Sofía Camacho, victoria que les vale para proclamarse subcampeonas.

Pinchazo final del malagueño Antonio Villalón en la clase Ilca 4 (antes Láser 4.7), donde el regatista del RC Mediterráneo pierde el liderato y vence el regatista del CM Almería Adriano Jiménez. En el cuarto puesto y campeón Sub 16 se clasifica Juan José Fernández, del CM Almería, con el segundo y tercer puesto de esta categoría para Gonzalo Cano del CN Elcano y Enrique Muñoz del CN Sevilla. Las campeonas femeninas son Carmen Antequera del CN Sevilla en Sub 18 y Nadia Cilloniz del CNM Benalmádena en Sub 16.

En Ilca 6 (antes Láser Radial) Alfredo Gómez, del CAND Chipiona, se despide con su tercer tanto consecutivo y gana el absoluto y la copa autonómica, escoltado en el podio por Arturo Reina del CN Fuengirola, e Iván Páez del CN El Trocadero. El podio femenino tiene en el primer cajón a Elena Navarrete del CN Fuengirola, y segunda y tercera son Natalia Torres del CN El Trocadero y Marta Benthem del RC Mediterráneo. Se confirma también la victoria de Gonzalo Ruiz en Ilca 7 (antes Láser Estándar) donde el patrón del RCN de El Puerto se despedía con otra victoria. Le acompañan en el podio final Manuel Belizón del CN Elcano y Ángel Contreras del RCN de El Puerto, segundo y tercero.

En la clase Raceboard, Álvaro Rivera, del CV Valdelagrana, se confirma ganador manteniendo la presión impuesta por el campeón de España Curro Manchón. El windsurfista del CN Puerto Sherry volvía a ganar las dos pruebas haciendo pleno en los dos días en los que ha participado, pero su ausencia el primer día y la regularidad de Rivera permiten a este ser el flamante campeón absoluto de la copa de Andalucía. La campeona femenina es María Antonia Domínguez, madre de Curro Manchón.

Con una prueba más en las disciplinas Techno, en Sub 15, gana el windsurfista del CN Sevilla, Gonzalo Díaz, seguido del polaco Maciej Dabekcon, segundo, Manuel Sánchez del náutico hispalense en el tercer puesto, seguido de la campeona femenina, la joven del CN Puerto Sherry, Carmen Pica.

Un segundo final le vale al regatista del CN Sevilla, Antonio Cueto, para vencer en Techno Sub 17 con dos puntos de renta sobre Juan Pedro Guardiola, con el tercer puesto a manos de Jaime Aragón, ambos del CN Puerto Sherry. La campeona femenina y ganadora de la prueba final es Arancha Sahuquillo del CN Sevilla, con el subcampeonato y tercer puesto femenino a manos de María Fernández, del CN Puerto Sherry. Por último en Techno Plus (hasta 19 años) Gonzalo Ortiz se vale de las rentas y con un segundo final gana la regata y levanta la copa autonómica superando en dos puntos a Manuel Álvarez-Dardet, del CN Puerto Sherry. Junto a ellos, el tercer puesto es para Alejandro Arauz también del CN Puerto Sherry. La campeona femenina en esta clase es Luisa Siloniz del mismo club desde la quinta plaza absoluta.

En la clase iQFoil, el comité reservaba para el final la espectacular prueba de Slalom que se adjudicaban la andaluza Blanca Manchón entre las chicas y el belga Broeckhoven entre los hombres. A la estela de la windsurfista del CN Puerto Sherry entraba su compañera de club y flamante ganadora de la regata, Pilar Lamadrid, que vence el absoluto y la copa autonómica de la clase. Por su parte, Ramón Pastor (Saltwater Tarifa) se vale un sexto que descarta para confirmar el subcampeonato absoluto por detrás del belga y levantar la Copa de Andalucía en aguas gaditanas. A las puertas de podio se queda Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona). En la categoría Juvenil el ganador es el Sub 19 polaco Michal Lis y en Sub 21 gana Fernando Samalea del CN Puerto Sherry.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que contó con la presencia de Lola Campos, delegada de Deportes del Ayuntamiento portuense, y José María Escribano, directivo de la Federación Andaluza de Vela.