Lluvia de ceros de los caballos jóvenes en el Circuito del Sol

Ya se encuentra en el ecuador el Circuito Hípico del Sol, que se está celebrando en la Dehesa Montenmedio de Vejer, y los caballos jóvenes siguen demostrando su progresión, esta vez compitiendo en pista verde.

Muy buenos resultados se produjeron este martes en todas las pruebas. En los caballos de 5 años hubo 109 salidas a pista y 107 recorridos sin falta. En los 6 años, la pista Carola sirvió de testigo de 200 recorridos, un número impresionante de binomios, con 189 sin errores.

Carola, nombre que recibe la pista verde 17, es una yegua KWPN que fue propiedad de Teresa Blázquez y que, posteriormente, fue vendida a la amazona americana Sophie Gochman con quien está ganado numerosos Grandes Premios Internacionales y pruebas de Copas de Naciones.

Teresa, propietaria del Circuito del Sol, guarda un recuerdo especial de esta 13 años: "Era una yegua buenísima que compré a Sergio Álvarez Moya cuando tenía 7 años. Con él precisamente ganó la final de 5 años en este circuito dos años antes. Era muy especial, muy buena. Me hizo ganar mucho, como el Gran Premio de La Coruña". Ahora Sophie, que monta bajo los mandos de Amanda Derbyshire, disfruta y gana gracias a esta yegua nacida en Holanda pero recriada posteriormente en España.

En la prueba de 7 años, que se corrió bajo el baremo de dos fases especial, el ganador de la sección A fue el jinete italiano Luca Moneta con Jackpot, seguido de Kendra Claricia Brinkop y Number One, y Jason Foley con Ijver. En la sección B lo hizo, una vez más a lo largo de estas semanas, el belga Ignace Philips de Vuyst con Never Alone, seguido de otros dos italianos: Gianluca Gennusa, montando a Azouki de Bornival Z, y Gloria Curzola, con Nicco Chicco van de Padenborre.