Lieser se adjudica en Chiclana el Andalucía Challenge de España

Ondrej Lieser hizo historia en el Andalucía Challenge de España que finalizó el domingo 8 de noviembre en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri al convertirse en el primer golfista de República Checa que gana en el Challenge Tour. En segunda posición ha quedado el británico Richard Mansell que ha hecho 69 golpes para 8 bajo par. El madrileño Pedro Oriol ha finalizado en tercera posición y el amateur Eduard Rousaud, en la quinta.

Lieser llegó a Chiclana sin categoría en el Challenge Tour por haber quedado en cuarta posición en Italia. Siguió con la buena racha de juego y en la última jornada, con una tarjeta de 67 golpes para 10 bajo par, firmó su primera victoria en el Challenge Tour con la que hace historia, y gracias a la cual escala hasta la sexta posición del Road to Mallorca que le podría abrir las puertas al Tour Europeo.

Una carrera meteórica de este jugador de Praga que el año pasado disputaba el Circuito ProGolf. Lieser explicó tras la victoria que "los tres primeros clasificados del año fuimos Valamaki que ganó en el Tour Europeo, Long y yo, que hemos ganado en el Challenge Tour lo cual demuestra lo bien que se prepara en los circuitos satélite. Estoy feliz. He salido a jugar muy tranquilo, disfrutando del momento. En Italia me di cuenta de que, si seguía llamando a la puerta lo podría conseguir, y he seguido la misma estrategia. Este campo es maravilloso pero los últimos hoyos pueden dar la vuelta a la clasificación. Por eso he intentado hacer el mayor número de birdies lo antes posible para llegar a los últimos con ventaja y aún así he fallado en el 17. Esta victoria es muy especial para mí. Podría decir que los tres momentos más importantes de mi vida son: el primero, el nacimiento de mi hija; el segundo mi boda; y el tercero la victoria en el Andalucía Challenge de España".

Pedro Oriol, que salía líder al comienzo de la última jorna, hizo una "vuelta muy luchada" aguantando la embestida del checo y firmó dos birdies y un bogey, 71 golpes para acabar en tercera posición con 7 bajo par. Contó que "ha sido la típica vuelta que podía haber salido cualquier cosa, pero he aguantado bien, he sido paciente y ha salido bien. Ha sido una pena no ganar, pero a cambio me llevo la alegría de haberme clasificado para la final en Mallorca, que de donde vengo aún no lo tenía claro. Ahora a seguir esta semana aquí, que es un lujo y muy de agradecer al campo, a la organización, al Challenge Tour y a los patrocinadores por tener dos torneos seguidos aquí".

Gran actuación del amateur Eduard Rousaud, que terminó su experiencia en el Andalucía Challenge de España por todo lo alto, con una increíble vuelta de 66 golpes, la mejor del día, para 6 bajo par: "Para mí era muy importante ver dónde estaba, si estaba mentalmente preparado para conseguir sacar mi máximo nivel y ver cómo estoy con los mejores jugadores de Europa que, aunque sea la 'segunda división' el nivel es muy alto. Y he sacado lo máximo de mi durante el fin de semana. Las cosas pasan por algo y pasar el último el corte y tener dos oportunidades más, ha sido fantástico".

Explicó que "por estar el 4º en el Ranking Mundial Amateur recibí invitación para jugar el US Open que lo jugué fatal, y en Valderrama no pasé el corte por lo que este torneo era importante para mí. Hoy en los primeros nueve hoyos he fallado todos los putts para birdie y he metido todos los de par. Y en los 9 últimos no me he enterado de nada, he empezado a meter putts desde todos lados, ha sido espectacular. Esta semana he aprendido mucho de mí y del nivel de estos chicos, que es muy alto. Sí quiero pasarme a profesional, pero no sé cuándo. Mi idea es empezar en el Alps Tour, que voy a la Escuela, y seguir paso a paso".

La gran mayoría de los jugadores que han disputado el Andalucía Challenge de España se quedarán para disputar el Andalucía Challenge de Cádiz que comienza el próximo miércoles en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.

El Andalucía Challenge de España y el Andalucía Challenge de Cádiz son posibles gracias al patrocinio de Real Federación Española de Golf y Real Federación Andaluza de Golf, y la inestimable colaboración como co-patrocinadores de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, el Ayuntamiento de Chiclana, el Challenge Tour, el Consejo Superior de Deportes, Loterías del Estado, EDP Solar, Allianz, AON, Halcón Viajes, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Iberostar (Hotel Oficial), Bodegas Barbadillo y Agua en Caja Mejor. El promotor y organizador es JGolf.