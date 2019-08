Lázaro Canto se estrenó el pasado domingo como entrenador del Conil con una inesperada derrota contra el Gerena (0-2), sorprendente sobre todo porque el rival empezó su pretemporada la pasada semana por problemas que mantuvieron en el aire su presencia en la Liga hasta última hora. El revés, sin embargo, no quita un ápice de optimismo al técnico de la casa, forjado en el fútbol base de los Burreños, por el que apostó este verano la directiva para darle el testigo de Alfonso Cortijo.

–Supongo que el del pasado domingo. no fue el debut soñado en el banquillo del Conil...

–La verdad es que no pudo ser el debut soñado, puesto que no se ganó... Fue una pena por las circunstancias que se daban, que venía un equipo con falta de rodaje, pero al final esto es fútbol, jugamos 11 contra 11 y gana el que mete más goles... No el que más expone...

–¿Qué sucedió ante un rival que venía casi sin hacer pretemporada?

–Como he comentado anteriormente, ellos vinieron a hacer su partido, tirando de triquiñuelas, que también a veces es fútbol... Nosotros arriesgamos al final con tres cambios ofensivos porque veíamos que la pelotita tenía que entrar. Y al final una pérdida a tres minutos de la conclusión nos parte la cara con un buen contraataque por parte de ellos. Y ya en la última jugada, con un saque de esquina a favor y todos volcados, llegó el segundo de ellos con un golpeo lejano.

–Pese a la derrota, ¿qué aspectos valora positivamente de su equipo?

–El equipo estuvo ordenado prácticamente todo el partido y sabía lo que tenía que hacer para ganar . El equipo tiene ganas y argumentos futbolisticos suficientes para conseguir el objetivo... Pero el fútbol muchas veces es caprichoso.

–Y precisamente por el 0-2, ¿qué aspectos considera que se deben mejorar en adelante?

–Hay muchos aspectos que mejorar porque en seis semanas que llevamos de entrenamientos no da tiempo de controlarlo todo. Hay un buen grupo y si muestra la predisposición que hay, todo será más fácil para corregir errores y seguir mejorando como equipo.

–¿Qué le ha dicho a los jugadores tras el encuentro?

–Pues que dedemos corregir los errores e intentar quitar el foco de atención ya en el partido pasado. Sabemos que esto nos va servir para aprender. Y ya debemos pensar en el partido de Puente Genil, que nos vamos encontrar un escenario totalmente diferente al encontrado el pasado domingo en casa, ante uno de los equipos que mejor se han reforzado de este grupo.

–¿Necesita refuerzos la plantilla? ¿Está cerrada? ¿Llegarán más jugadores? ¿Saldrá alguno de los que hay?

–La plantilla a día de hoy está cerrada, tenemos una plantilla más que suficiente para conseguir la permanencia. Pero está claro que hay que correr como el que más, porque ningún equipo va regalar nada. Como he dicho antes, confío plenamente en mi plantilla.

–¿Qué impresión tiene del Grupo X este curso?

–La impresión que tenemos del Grupo X es que todos sabemos que seguramente sea el grupo más complicado de la Tercera. Mucha igualdad, hay equipos que se han reforzado muy bien, como Ciudad Lucena, Puente Genil, San Roque de Lepe, Coria... Equipos de los que denominamos top por presupuestos y jugadores... Ceuta, Xerez DFC, Utrera... Y los grandes filiales, como Betis B, Córdoba B y Sevilla C... Además, siempre sale algún equipo revelación. En conclusión, un grupo bastante duro.

–El objetivo de la permanencia, ¿se ajusta al plantel?

–Ya he comentado que estoy contento con la plantilla, ya que dentro de nuestras limitaciones la he confeccionado yo y con trabajo y dedicación vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera para conseguir el objetivo.

–A la afición, ¿qué mensaje le manda?

–A la afición, decirle que es el momento de animar al equipo, que vayan al campo a ayudarnos, porque, como ya dije desde el primer día, con el apoyo de todos esto es más fácil.

–¿Y a los responsables del club que han apostado por usted?

–A los responsables, agradecerle la oportunidad que nos brindan de entrenar al equipo de nuestro pueblo.Se lo vamos a devolver con trabajo e ilusión, puesto que en eso es difícil que nos gane nadie.