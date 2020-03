El Conil dio en su último partido un nuevo paso hacia la permanencia, un punto de mérito ante un rival potente como el Ceuta que confirma el buen hacer del conjunto jandeño que dirige Lázaro Canto. El entrenador no lanza aún las campanas al vuelo pero se muestra confiado de cara a lo que queda de Liga.

"Llegamos al tramo final con muy buenas sensaciones como equipo. La idea de ser un bloque compacto ha ido cogiendo fuerza, sobre todo en casa. A día de hoy sólo ha sido capaz de ganarnos el Gerena en la primera jornada y esperamos prolongar esa racha de imbatibilidad en las cinco jornadas que nos quedan en nuestro campo".

El técnico conileño habla del objetivo. "Queremos ser realistas e intentar certificar cuanto antes la permanencia; tenemos en mente que algún descenso del grupo IV de la Segunda B puede provocar arrastres, y somos conscientes de ello. Por eso no vamos a permitir que el equipo se relaje en este tramo final y cuando se cumpla el primer objetivo, esperamos que pronto, se establecerá un siguiente objetivo realista y alcanzable para el grupo acorde con nuestras limitaciones".

El choque con el Ceuta le llenó de orgullo. "Ya lo dije en la rueda de prensa posterior al partido, es de estar orgulloso con el partido que hizo el equipo en todas las líneas. Supimos contrarrestar al Ceuta en todo momento, un rival que llegaba al Pérez Ureba con el convencimiento de llevarse los tres puntos. Ya se lo dije en la previa a mis jugadores, y lo digo ahora: en el Pérez Ureba el que quiera ganar va tener que trabajar más que nosotros, y eso es difícil. Con la actitud del otro día, el equipo que quiera ganar aquí tendrá que realizar muy bien las cosas. Nos quedan cinco partidos en casa, Arcos, Ciudad de Lucena, Xerez DFC, Rota y Pozoblanco, en los cuales trataremos de regalarle a nuestra afición la mayor cantidad de puntos posibles, sin olvidar la buena imagen".

"La salud es lo primero, pero jugar sin público perjudica a los clubes más modestos"

El empate debe tener continuación... "Vuelvo a felicitar a mis jugadores por el esfuerzo ante un gran rival como es el Ceuta, e intentaremos que esta semana de nuevo en casa ante un rival directo como es el Arcos sumemos los tres puntos y hagamos el punto aún mejor".

Unas tablas de mucho valor a tenor de las bajas. "No estamos teniendo esa fortuna que hay que tener en la parcela de las lesiones. Si miramos desde el inicio, hemos tenido varias lesiones de larga duración, como son los ejemplos de Pablo Ureba, al principio Molina con la luxación de hombro que gracias a Dios tuvo una pronta recuperación y Javi Tamayo, que estuvo apartado cinco meses y el pasado partido ante el Ceuta volvió a recaer y parece que se perderá el resto de temporada. Sólo queda desearles una pronta recuperación".

La plantilla ha estado a la altura, también por los más jóvenes, pero Lázaro Canto es ambicioso al referirse a la cantera. "Queremos devolver la ilusión al futbolista conileño. Es una pena que el canterano no sueñe con jugar en el primer equipo como pasaba antes. El jugador que no tenga esa ilusión no puede estar en la cantera del Conil".

El horizonte inmediato, este próximo fin de semana, el Arcos. "Conocemos a la perfección ese equipo, ya que he tenido la oportunidad de verlo en directo varios partidos esta temporada tanto en su estadio como fuera. Sabemos que es un equipo con un buen trato del balón y bastante intenso. Esta semana han cesado a su entrenador Alberto Vázquez, a quien aprovecho para darle ánimos, y tenemos esa Incertidumbre de lo que nos vamos a encontrar. Pero lo que tenemos claro es que cuando llega un entrenador nuevo, los jugadores intentan agradar al entrenador y convencerle; la intensidad suele ser mayor. Ya nos pasó en el partido de la Lebrijana, en el que también Asián debutó contra nosotros".

Un duelo el de la próxima jornada que tiene pinta de jugarse a puerta cerrada por el coronavirus. "Quizás mi opinión sea un poco indiferente, pero creo que afectará negativamente al fútbol modesto, ya que estos clubes sobreviven de las taquillas, la cantina, etc... Tenemos claro que la salud está por encima de todo, pero es una decisión que perjudica bastante a estos clubes. Si miramos el lado deportivo, hay equipos que nos estamos jugando mucho tanto por arriba como por debajo, que estamos acostumbrados a que nuestra afición apriete entre otras cosas para hacernos fuertes en casa, y estamos en la fase final del campeonato, que podría verse afectado si jugamos sin público. Pienso que se tiene que mirar por el fútbol modesto un poco más y si se tiene que suspender la jornada, pues que se suspenda".

Por último, el entrenador del cuadro amarillo aprovecha la ocasión para felicitar por su pase a la final de la Copa de Regiones a la selección andaluza, "especialmente a Mario y Fran, dos representantes de nuestro club que esperamos que se traigan la Copa y dejen el listón de nuestra comunidad lo más alto", y para expresar su agradecimiento a la afición "por el apoyo que nos muestra cada domingo en el Pérez Ureba. Queremos que entre todos hagamos un Conil un poco más grande".