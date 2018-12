Los Lakers se exhiben ante los Warriors

Los Angeles Lakers se exhibieron ante los Warriors de Golden State, a los que derrotaron a domicilio por 101-127, en el duelo de equipos punteros de la División Pacífico de la NBA, pese a no poder contar durante muchos minutos con LeBron James, lesionado en el tercer cuarto.

James, pese a que tuvo que abandonar el campo en el tercer cuarto al sufrir un tirón en la ingle de la pierna derecha, aportó otro doble-doble de 17 tantos y 13 rebotes en 21 minutos de juego.

Los primeros exámenes de rayos X mostraron que la estrella de los Lakers no sufre una lesión de gravedad.

El propio James al concluir el partido dijo no sentirse demasiado preocupado por lo de la lesión, aunque hasta este miércoles, cuando estén en Los Angeles, no podrá conocer el verdadero alcance de la lesión tras someterse a un examen de resonancia magnética.

"Siempre que he tenido algún problema de lesiones no me han producido preocupación porque he encontrado la manera de superarlas con facilidad", argumentó James.

No fue la mejor noche de inspiración encestadora la que tuvieron los Warriors de Golden State que vieron como en la tradicional jornada del Día de Navidad de la NBA cayeron humillados en su campo.

El ala-pívot Kyle Kuzma logró 19 puntos que le permitió encabezar el ataque de los Lakers que tuvieron a siete jugadores con números de dos dígitos.

Con su quinta victoria en los últimos 10 partidos, los Lakers pusieron sus números en el campeonato en 20-14 y se afianzan en el segundo lugar de la División Pacífico, a sólo 2,5 partidos de los Warriors, que son los líderes.

El pívot croata Ivica Zubac confirmó que cada día va a más en su juego, ahora que ha salido de titular aportó doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes, incluidos ocho defensivos, y puso dos tapones.

Otro jugador decisivo en la victoria de los Lakers fue el veterano base Rajon Rondo, quien salió de reserva y aportó un doble-doble de 15 puntos, 10 asistencias, cinco rebotes y dos faltas personales.

Los escoltas Josh Hart y Lance Stephenson con 12 y 11 puntos, respectivamente, completaron la lista de los mejores encestadores de los Lakers, que como equipo tuvieron un 55 (47-85) por ciento de acierto en los tiros de campo, comparado al 41 (38-93) % de los Warriors.

Los Lakers también dominaron en el juego defensivo y bajo los aros con 49 rebotes por 37 de los Warriors, que tuvieron al escolta reserva Andre Iguodala como su líder encestador al aportar 23 puntos, su mejor marca de la temporada, tras anotar 7 de 9 tiros de campo al concluir la primera parte, después de encestar los cinco iniciales, y realizar una gran defensa sobre James.

Mientras que el alero Kevin Durant, que jugó con molestias en el tobillo izquierdo, consiguió 21 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

El base Stephen Kerr esta vez no pudo ser factor ganador, con apenas 15 puntos tras fallar 12 de 17 tiros de campo, incluidos 6 de 8 que hizo desde fuera del perímetro, y repartió cinco asistencias.

Tampoco el escolta Klay Thompson se sintió inspirado en el Día de Navidad y apenas logró cinco tantos (2-7, 1-3, 0-0), al igual que le sucedió al ala-pívot Draymond Green, que anotó cuatro tantos